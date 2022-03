Warner Bros. celebra a estreia do filme Batman com Bat-sinal em Salvador; veja onde

Foto: divulgação

A novo longa da Warner Bros. Pictures, o filme Batman, tem criado grande espera entre os fãs, e a nesta quinta-feira (3), data que marca a estreia oficial, o Bat-sinal tomará os céus das capitais Recife e Salvador. A ação é uma convocação oficial da produtora que tomará locais visitados das duas cidades do Nordeste brasileiro.

Em Salvador a projeção será feita no Palácio dos Esportes, localizado na Praça Castro Alves, centro histórico de Salvador, das 19h às 22h. Já em Recife, o bat-sinal será projetado na fachada do prédio histórico da Associação Comercial de Pernambuco, situada na Praça do Marco Zero, também das 19h às 22h.

O filme conta sobre a perseguição de Batman a um assassino que deixou uma série de maquinações sádicas e um rastro de pistas enigmáticas em Gotham City, que está tomada pela corrupção e violência.

Aclamado pela crítica durante sua pré-estreia, o longa tem no elenco os atores Robert Pattinson como Bruce Wayne e Batman, Zoë Kravitz como Selina Kyle e Mulher-Gato, Paul Dano como Charada e Colin Farrell como Pinguim.