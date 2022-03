Web especula harmonização facial de Fábio Duarte, do Fit Dance: ‘Mudou muito’

Fábio Duarte, do Fit Dance, surpreendeu os fãs com uma mudança no visual nesta terça-feira (2º). É que o ‘Big Boss’ publicou um clique com a namorada em seu perfil no Instagram e os internautas especularam uma possível harmonização facial feita pelo dançarino.

No registro, Fábio aparece com o maxilar e as maçãs do rosto bem marcados, além de lábios inchados.

“Quem é você?”, questionou um. “Quem é esse da foto ? Não é você não né?”, perguntou outro. “Deve ser harmonização…”, especulou uma terceira. “O que ele fez no rosto????? As pessoas estão perdendo suas identidades com esses procedimentos, que loucura…”, refletiu uma última. Veja o clique abaixo: