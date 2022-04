WhatsApp: 6 novos recursos foram liberados para mensagens de voz

O WhatsApp ganhou novas funções relacionadas ao recurso de áudio. Até então, elas estavam passando por testes na versão beta do mensageiro. As novidades foram divulgadas pelo CEO do aplicativo, Will Cathcart, na última quarta-feira pelo Twitter.

Agora, o usuário poderá fazer uma pré-visualização da sua mensagem de voz, podendo pausar e resumir a gravação. Também será possível reproduzir um áudio e acessar outro chat do WhatsApp. Por fim, também se destaca a visualização de ondas de voz na barra de reprodução.

De acordo com a empresa, os novos lançamentos vão facilitar a comunicação de milhares de usuários. Cerca de 7 bilhões de mensagens de áudio são enviadas todos os dias pela plataforma de mensagens instantâneas, e todas são protegidas por criptografia de ponta.

Confira 6 novas funções para mensagens de áudio do WhatsApp

Lista de novidades que acabam de chegar no mensageiro:

Recurso de visualização em forma de onda sonora, que mostra o potencial do áudio quando é reproduzido;

Recurso de prévia de um rascunho, que permite o usuário ouvir sua gravação de áudio antes de enviá-lo;

Recurso de reprodução acelerada de mensagens de áudio encaminhadas, que conta com velocidades de 1,5x ou 2x;

Recurso de reprodução do áudio fora do chat, feito para quem que acessar um outro chat sem deixar de ouvir a mensagem de voz;

Recurso de pausar e retomar gravação, permitindo ao usuário terminar a gravação do seu áudio em outro momento;

Recurso de retomar uma reprodução de áudio precisamente no ponto onde ela parou no chat.

Conheça 7 truques para tirar o status ‘online’ do seu WhatsApp

Normalmente, quando o usuário do WhatsApp fica ativo na plataforma de mensagens, ou seja, quando está navegando pelo aplicativo, automaticamente aparece na sua janela de conversa o status ‘online’.

Esse fato é questionado por muitos que não querem ser detectados enquanto estiverem utilizando o mensageiro. Ainda não existe uma ferramenta disponível pelo próprio WhatsApp que possa desabilitar o ‘online’ quando estiver pela plataforma.

No entanto, existem alguns truques que muitos usuários que querem ler e até mesmo responder mensagens sem “ser visto” no aplicativo podem usar. Acompanhe as dicas a seguir.

Confira 7 truques para ficar invisível e off-line no WhatsApp

Pela barra de notificação: através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma;

através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma; Ativando o modo avião: acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet é interrompida;

acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet é interrompida; Pelo aplicativo Unseen: a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular;

a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular; Interrompendo a conexão com a internet: ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida;

ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida; Através do aplicativo Flychat: essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela.

essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela. Pelo WA Web Plus For WhatsApp : exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador.

: exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador. Através do WA Bubble For Chat: por fim, através desse programa é possível enviar mensagens sem abrir o WhatsApp. Basta acessar a plataforma por meio dele no celular.

Enquanto a Meta não cria uma ferramenta que pode ocultar o status ‘online’, é possível um dos truques mencionados acima.