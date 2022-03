WhatsApp: Nova função é testada para combater fake News

Segundo o site WABetaInfo, o WhatsApp está tentando um novo recurso que visa combater a propagação de fake News e de mensagens com compartilhamento em massa, como aquelas de ‘bom dia’.

Recentemente, o aplicativo começou a identificar de forma automática as mensagens encaminhadas mais de quatro vezes, mesmo não conseguindo identificar seu conteúdo por conta da criptografia ponta a ponta.

Novo recurso

A funcionalidade está em fase de teste na versão beta do WhatsApp. O objetivo é combater a desinformação, impedindo o encaminhamento de uma mesma mensagem a vários grupos simultaneamente.

Atualmente o usuário consegue compartilhar uma mesma mensagem em até cinco grupos. No entanto, a intenção é reduzir esse limite para um, de modo que o usuário tenha que copiar a mensagem manualmente para realizar o encaminhamento.

De acordo com as informações, o limite que o recurso irá impor deve chegar para os usuários do mensageiro em breve. Todavia, o aplicativo deverá exibir a seguinte mensagem: “Mensagens encaminhadas só podem ser enviadas para um bate-papo em grupo”.

Em resumo, espera-se que o fato de que a pessoa precise repetir todo o processo de envio de mensagens manualmente desencoraja o comportamento de disseminação de fake News ou de conteúdos inconvenientes.

Conforme Hemerson Brandão, do site Gizmodo: “Ainda não há informações sobre quando a nova regra entrará em vigor, mas, é provável que ela esteja disponível antes de outubro, quando ocorre a eleição presidencial no Brasil”.

Saiba como recuperar mensagens apagadas no celular

Usuários do WhatsApp com frequência apagam mensagens que não deveriam. Nessas situações podem até pensar que perderam o conteúdo para sempre, mas existe uma possibilidade para recuperar. No entanto, é preciso ter armazenado no seu celular um backup anterior do mensageiro.

Veja o passo a passo de como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp:

Primeiramente será necessário entrar no WhatsApp e ir nas configurações/ajustes do aparelho. Feito isto, toque na aba “Conversas” e na sequência em “Backup de Conversas”. Na página aparecerá quando foi a última vez que o celular salvou as suas informações.

Ao certificar de que a mensagem na qual queira recuperar esteja no último backup, desinstale e instale o WhatsApp novamente. Quando os passos de inserir o número de telefone e código de autenticação forem concluídos, selecione a opção “restaurar o backup”. Com isso, as suas conversas e arquivos voltarão a aparecer.

Como deixar o backup automático

No Android

Abra o WhatsApp e vá nos três pontinhos localizados no canto superior direito; Selecione “Configurações” e procure o item “Conversas”; Nessa aba, toque sobre “Backup de conversas”. Em “Fazer backup no Google Drive”, você vai poder definir se deseja fazer um backup diário, semanal, mensal ou apenas quando tocar em “Fazer Backup”. Se optar por essa última, terá que repetir os passos e chegar a este menu toda vez que quiser atualizar o backup.

No iOS

No mensageiro, vá na opção “Ajustes”; Procure a opção “Conversas”; Em seguida, abra o item “Backup de Conversas” As opções “Fazer Backup Agora” e “Auto Backup” vão aparecer.

Dentro do “Auto Backup” você pode escolher se os seus conteúdos serão salvos todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês ou nenhuma destas formas (isto é, sem auto backup).