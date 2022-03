WhatsApp vai liberar escolha de idioma no app beta

Talvez você não tenha reparado, mas quando você instala o WhatsApp no seu smartphone não há a opção de escolher o idioma dentro do aplicativo. Isso porque ele seleciona o idioma do sistema operacional automaticamente. Agora, o WhatsApp decidiu testar uma opção para que o usuário escolha entre cerca de 60 idiomas da plataforma.

De acordo com o site WABetaInfo, portal especializado em atualizações do aplicativo, a versão 2.22.8.3 do WhatsApp beta para Android vai trazer a opção do usuário escolher qual a língua que prefere usar no app.

A funcionalidade estará dentro do menu de “Configurações” e, ao selecionar “Língua do App”, vai ser possível selecionar um idioma entre 60 opções. Na captura de tela ao lado, é possível ver como será a nova função.

Segundo o portal, a novidade ainda está em desenvolvimento e deve ser lançada no futuro. O WABetaInfo lembra que uma função similar já está disponível em alguns países, como a Índia, nação que conta com 20 idiomas oficiais e mais de 1,6 mil dialetos.

Compartilhamento de arquivos grandes por WhatsApp

Além de permitir a escolha de idioma, o WhatsApp também deve começar a testar o compartilhamento de arquivos de mídia com tamanho de até 2 GB. A novidade deve ser testada com um pequeno grupo de pessoas na Argentina, segundo informações do WABetaInfo. O site ainda não sabe dizer se o WhatsApp tem planos de lançar a função em outros países ou aumentar o grupo de testes.

O portal teve acesso a uma captura de tela de iOS em inglês, mas as informações apontam que a opção só estará disponível para os usuários do programa de testes do WhatsApp beta para Android na Argentina. Atualmente, não é possível compartilhar arquivos de mídia maiores que 100 MB.

Nova função de áudio

Outra novidade recentemente divulgada pelo WABetaInfo está na habilitação de um recurso de áudio para os usuários do app beta para Android. Como a nova ferramenta, o usuário poderá reproduzir um áudio mesmo estando em uma tela diferente. Ou seja, para ouvir a mensagem de voz bastará apertar o botão player e ir para outras sessões no aplicativo, inclusive outras janelas de conversas.

Isso já está disponível para o player de mensagens de voz em uma atualização beta para versão Web e para o iOS. Agora, o mensageiro está habilitando o mesmo recurso para testadores beta no sistema Android.

Até então, se o usuário sair de um bate-papo com áudio em reprodução, a mensagem será parada automaticamente. O procedimento serve para que o cidadão tenha mais controle da reprodução.

Para conferir se a novidade já chegou até você, basta abrir uma mensagem de voz no chat do seu aplicativo e depois sair da página. Caso apareça uma nova barra de player, significa que o recurso está ativado. Vale ressaltar que a funcionalidade não se limita a notas de voz, mas também pode ser aplicada em arquivos de áudio de entrada e saída, que receberam algumas alterações recentemente.

Recentemente, o aplicativo começou a identificar de forma automática as mensagens encaminhadas mais de quatro vezes, mesmo não conseguindo identificar seu conteúdo por conta da criptografia ponta a ponta.

Combate às fake news

O WhatsApp também está implementando recursos para combater às fake news no Brasil em um ano eleitoral. A funcionalidade está em fase de teste na versão beta do WhatsApp. O objetivo é combater a desinformação, impedindo o encaminhamento de uma mesma mensagem a vários grupos simultaneamente.

Atualmente o usuário consegue compartilhar uma mesma mensagem em até cinco grupos. No entanto, a intenção é reduzir esse limite para um, de modo que o usuário tenha que copiar a mensagem manualmente para realizar o encaminhamento.

De acordo com as informações, o limite que o recurso irá impor deve chegar para os usuários do mensageiro em breve. Todavia, o aplicativo deverá exibir a seguinte mensagem: “Mensagens encaminhadas só podem ser enviadas para um bate-papo em grupo”.

Em resumo, espera-se que o fato de que a pessoa precise repetir todo o processo de envio de mensagens manualmente desencoraja o comportamento de disseminação de fake News ou de conteúdos inconvenientes.