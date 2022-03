White Martins abre NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A White Martins, uma das maiores empresas fornecedoras de gases industriais, está com novas vagas de emprego disponíveis em todas as áreas da companhia. Para participar os profissionais devem cumprir todos os requisitos exigidos. Veja os cargos, abaixo!

White Martins anuncia novas vagas de emprego no Brasil

A White Martins, referência em gases especiais e medicinais da América Latina, está presente em diversos países. A companhia possui uma extensa linha de produtos, que podem incluir gases atmosféricos, gases de processo, gases especiais e de medicina. A mesma também contribui para o crescimento econômico de vários segmentos, como o de alimentos e bebidas, meio ambiente, siderurgia e mineração.

Veja os cargos e localidades disponíveis para realizar a sua candidatura:

Analistas de Operações Administrativas (Diadema);

Estagiários em Engenharia Mecânica (Belo Horizonte);

Estagiários em Engenharia (Rio de Janeiro);

Assistentes Administrativo (Bauru);

Operadores de Enchimento de Gases (Marabá);

Motoristas Instrutor (Manaus);

Estagiários Atração de Talentos (Rio de Janeiro);

Técnicos em Manutenção (Rio de Janeiro);

Operadores de Produção de Gases (Canoas);

Analistas de Operações Administrativas (Salvador);

Supervisores de Operações de Gases (São Luís);

Vendedores (Boa Vista);

Estagiários Técnico em Química (Fortaleza);

Jovem Aprendiz (Sorocaba);

Técnicos Sênior em Eletricidade (Juiz de Fora).

Como realizar sua candidatura

Para ocupar uma das funções fornecidas pela empresa White Martins, os profissionais devem consultar todas as exigências no link de cada função. Os interessados que atenderem aos requisitos necessários poderão realizar sua candidatura através do site de participação.

