Will Bank informa novas vagas de emprego

O Banco digital Will Bank informa a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADE Agilista Sênior São Paulo/SP e Remoto Analista CXM Portfólio Sênior São Paulo/SP e Remoto Analista de Growth Sênior São Paulo/SP e Remoto Analista de Políticas de Crédito Sênior São Paulo/SP e Remoto Data Analyst Pleno [afirmativa para Mulheres] São Paulo/SP e Remoto Data Engineer Senior | CRM São Paulo/SP e Remoto Data Scientist Coordinator | Customer Analytics São Paulo/SP e Remoto Data Scientist Coordinator | Growth São Paulo/SP e Remoto Data Scientist Lead | Fraud & Legal São Paulo/SP e Remoto Data Scientist Senior | Growth São Paulo/SP e Remoto Especialista em Agilidade São Paulo/SP e Remoto Full Stack Developer (React.js/Node.js) Pleno/Sênior São Paulo/SP e Remoto Gerente de Governança de Dados São Paulo/SP e Remoto Gerente de MLOps São Paulo/SP e Remoto Gerente de Riscos São Paulo/SP e Remoto Gerente FP&A São Paulo/SP e Remoto iOS Developer Sênior São Paulo/SP e Remoto Pessoa Coordenadora de Desenvolvimento de Software (Tech Manager) São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Backend PL – vaga exclusiva para pessoas negras São Paulo/SP e Remoto Pessoa Desenvolvedora Backend Sênior (Backend Software Engineer) São Paulo/SP e Remoto Pessoa Designer Criativa com Foco em CRM- Pleno São Paulo/SP e Remoto Pessoa Redatora Publicitário com Foco em CRM Pleno São Paulo/SP e Remoto Platform Engineer Pleno | DevOps | Cloud São Paulo/SP e Remoto Platform Engineer Sênior | DevOps | Reliability São Paulo/SP e Remoto Product Designer Sênior São Paulo/SP e Remoto Product Design Especialista | Cartões São Paulo/SP e Remoto Product Design Especialista | Conta São Paulo/SP e Remoto Product Design Lead | Produtos internos São Paulo/SP e Remoto Product Design Manager | Cartões & Growth São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Cartões Experiência São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Conta Experiência PIX São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Core Finance São Paulo/SP e Remoto Product Manager (Core Transacional) Vitória/ES e Remoto Product Manager – Marketplace São Paulo/SP e Remoto Product Manager – Open Banking São Paulo/SP e Remoto

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Will Bank e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

