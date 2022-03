Willisa abre NOVOS empregos em São Paulo e Paraná

A Willisa, referência em seleção e recrutamento, abre novos empregos em São Paulo e Paraná. As oportunidades abrangem vários níveis hierárquicos e estão disponíveis para candidatura de vários currículos profissionais. Acompanhe as vagas!

Willisa divulga NOVAS vagas de emprego em São Paulo e Paraná

A Willisa, referência em seleção e recrutamento, atua em todo o território nacional, e é considerada uma das maiores recrutadoras brasileiras. Com novas oportunidades, a companhia está oferecendo oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Quem está em busca de uma chance cheia de benefícios e oportunidades que propiciem estabilidade profissional, pode conferir todas as oportunidades disponíveis. Acompanhe as ocupações disponíveis:

Assistente Administrativo de Vendas – Customer Service;

Estagiário em Ciências Contábeis – Área de Finanças;

Coordenadores de RH (Pessoas e Cultura);

Desenvolvedor do Mercado – Técnico Comercial;

Mandrilhadores;

Estagiário Contábil;

Planejador de Materiais e dê Manutenção;

Técnico de Manutenção – Gráfica e Cartões;

Analista de Marketing;

Analista de Sistemas SAP;

Analista de Recursos Humanos;

Estagiário em Engenharia Industrial – Produção;

Coordenador de Vendas Internas – Auto Peças;

Estagiário em Administração – Área Comercial;

Mecânico de Manutenção Pleno;

Project Controller;

Mecânico de Manutenção Júnior;

Mecânico Montador.

Todas as funções exigem experiência anterior na função, além de qualificações que poderão alterar conforme o cargo pretendido. Confira as demais orientações para inscrição e candidatura, a seguir.

Como se inscrever

Para se candidatar, os profissionais deverão atender todas as exigências da empresa Willisa. Todas as informações sobre os requisitos estão disponíveis para serem consultados no site de participação, bem como a realização do seu cadastro no cargo em que pretende atuar.

A companhia garante benefícios como plano médico, auxílio fretado, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, participação de lucros e plano odontológico.

