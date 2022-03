Wilson Sons abre mais de 30 vagas de emprego e estágio

A Wilson Sons, maior operadora integrada de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, com mais de 180 anos de experiência, anunciou a abertura de mais de 30 vagas de emprego e estágio em diversas áreas. As chances estão distribuídas em todo o Brasil, mas tem como foco principalmente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

A empresa, que presta serviços para empresas que atuam na indústria de óleo e gás na economia doméstica e no comércio internacional, oferece oportunidades para técnicos, operadores, pintores, mecânicos, assistentes e mais, destinadas a pessoas com ou sem experiência, para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Operador de empilhadeira, Mecânico de equipamentos I, Analista Adm. Financeiro, Analista de Controles Internos Pleno, Analista de DHO Sênior, Analista de Materiais Jr., Analista de Processos Sr., Analista de Sistema Pleno, Assistente de Materiais, Assistente de Operações de Agenciamento, Caldeireiro / Montador Naval, Comandante Fluvial, Conferente Pleno, Eletricista Jr, Encanador industrial, Especialista Jurídico (foco em contratos e direito empresarial), Estagiário de Dívida e RI, Estágio em Projetos Logísticos, Estágio em Qualidade, Estágio em Relações Internacionais/Comércio Exterior, Estágio em Risco, Estágio em Tesouraria, Estágio em TI (Desenvolvimento de Sistemas), Jovem Aprendiz, Marinheiro(a) de Convés, Mecânico de Equipamentos I, Pintor, Separador, Técnico de Refrigeração, Visitador de Navios e muito mais.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, assim como o salário, benefícios e escopo de atuação.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego e estágio oferecidas pela Wilson Sons deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para cadastrar o currículo na posição desejada. É importante notar que não há uma data limite para inscrição, uma vez que as chances permanecerão disponíveis até seu preenchimento.