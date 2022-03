Wipro oferece vagas na área de TI

A Wipro Limited, empresa de tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, está com novas vagas de emprego na área de TI. As contratações visam suportar o crescimento da empresa no que se refere à entrega de soluções em nuvem para os clientes.

De acordo com a empresa, há chances em todo o Brasil, com foco principalmente para a região Nordeste – Recife (PE), Fortaleza (CE) e Natal (RN). Mas existem também oportunidades em Curitiba (PR), Brasília (DF) e outras cidades localizadas no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Grande parte das vagas é para atuação remota. Aliás, sobre isso é importante notar que nos últimos meses, a empresa tem aumentado os investimentos em seus recursos de nuvem para entregar experiências de trabalho excelentes e ajudar seus clientes a atingir suas metas de negócios neste novo mundo de soluções híbridas.

As vagas são para os cargos de Alliances Leader, Veeva BA, Perl+jQuery Lead, Fullstack Payara, Salesforce Technical Architect, SAP SolMan, Analista de Qualidade, Suporte Administrativo/ Financeiro, Workforce Management Specialist, Java Lead, Business Analyst, Salesforce Developer (Service Cloud), FullStack DevOps, Workforce Management Specialist, Salesforce Developer, Analista BI Tibco, SAP BODS, Administrator, Desenvolvedor Java Sênior AWS, entre outras. Além das oportunidades para a área de TI, a empresa busca Communications Manager, Campus Hiring Manager, O2C Executive, Manual or Automated Functional Testing, HR Communications Manager e muito mais.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da Wipro deverão acessar a página no LinkedIn da empresa e cadastrar currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

A Wipro Technologies é uma empresa indiana de tecnologia da informação, com atuação mundial, incluindo escritório no Brasil e Portugal.