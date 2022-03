Wipro recruta profissionais para trabalho remoto

A Wipro Limited, empresa de tecnologia da informação, consultoria e serviços de processos de negócios, está recrutando profissionais da área de TI para atuação na modalidade remota.

Ao todo, serão mais de 500 vagas de emprego para diversas funções, de TI e engenharia até consultoria, desenvolvimento de negócios e operações. As contratações, que ocorrerão durante todo o ano, visam apoiar o crescimento do negócio, com foco na entrega de soluções em nuvem para os clientes.

Outra boa notícia é que as chances são para todo o Brasil, embora grande parte das vagas seja para as cidades de Recife (PE), Fortaleza (CE) e Natal (RN), Curitiba (PR) e Brasília (DF). Há, ainda, postos disponíveis em diversas cidades do interior de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como em outras localidades.

Dentre as oportunidades disponíveis, estão as de Analista de Qualidade, Project Lead, Business Analyst, HR Business Partner, Quality Analyst, Selenium + Python, Financial Analyst – O2C, Pricing, Accounting, Bizops Junior (Suporte Especializado ao Negócio e Produção), Python Developer, Business Analyst, Test Engineer, Analyst, Data Analyst, Delivery Management-Delivery Manager, Test Engineer, Project Manager, Workforce Management Specialist, Arquiteto de Processos de Negócios, Cloud Director, Selenium Python ou C#, Test Automation-Test Engineer, Full Stack Engineer, Campus Hiring Manager, Manual or Automated Functional Testing, Desenvolvedor Full Stack, Alliances Leader, NODE.JS Developer, Software Engineer In Test, Tester, Consultor Oracle Cloud Funcional Financeiro, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência anterior. A companhia, aliás, está aumentando os investimentos em seus recursos de nuvem para entregar experiências de trabalho excelentes e ajudar seus clientes a atingir suas metas de negócios neste novo mundo de soluções híbridas.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Wipro devem acessar a página no LinkedIn da empresa para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e, claro, cadastrar currículo na vaga desejada. Clique aqui para se inscrever.