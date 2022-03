Xuxa celebra gravidez da filha e enaltece genro: ‘Estou muito feliz’

Isabella atuou em “Malhação, viva a diferença” em 2007. Ela também foi campeã do “Masterchef” no ano passado.

No anúncio, a atriz relatou surpresa com a chegada do bebê: “O que esperamos dessa nova fase? Ainda não sabemos… Estamos descobrindo… Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade pra esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo! Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só boraaaaa”, finalizou.