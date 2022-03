Xuxa ganha medalha de ‘melhor ex do mundo’ de Sheila Mello; confira

O ex-atleta Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, recebeu uma medalha de “melhor ex do mundo” de sua ex-mulher, Sheila Mello. O momento foi compartilhado através de um vídeo no canal do Youtube da eterna loira do Tchan.

“Os dois entendem que fizemos algo em conjunto por amor. E quando separa, mesmo que tenha uma dor ou uma ferida ali na separação, eu tenho que deixar essa ferida para o lado, ela precisa deixar a ferida dela. Ela não pode ser mais o centro do universo, eu não posso ser mais o centro do universo, e o centro do universo se torna a Brenda”, contou Fernando.

Foto: Reprodução/Youtube

Fernando e Sheila anunciaram o fim do casamento em 2018, depois de oito anos juntos. Nesse tempo, o casal teve Brenda, de oito anos.

