Xuxa se declara para Ivete Sangalo nas redes sociais: ‘Amo estar ao seu lado’

Xuxa Meneghel não escondeu sua admiração por Ivete Sangalo ao gravar sua participação no ‘The Masked Singer Brasil’. Amigas de longa data, a eterna Rainha dos Baixinhos se declarou para a artista ao compartilhar um registro dos bastidores do programa.

“Como eu amo estar do seu lado Ivete Sangalo. Você me faz bem”, escreveu a apresentadora que ainda exaltou a equipe da atração global, a mesma que trabalhou com ela na Record com o ‘Dancing Brasil’.