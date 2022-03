Yamaha abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Yamaha, maior produtora mundial, abre novos empregos pelo país. As funções são para ocupar várias áreas da companhia, e requerem profissionais que atendam a todas as qualificações exigidas no cargo. Veja as oportunidades e como se candidatar!

Yamaha está anunciando vagas de emprego no Brasil

A Yamaha, maior produtora mundial de motocicletas, abre novos empregos pelo país. As funções são para ocupar várias áreas da companhia, e requerem profissionais que atendam a todas as qualificações exigidas no cargo.

Acompanhe as vagas disponíveis e exigências da empresa:

Analista de Preços e Mercado: inglês intermediário, superior concluído em áreas relacionadas, vivência na área, Excel e Power Bi;

Analista Fiscal Júnior: cursando nível superior, conhecimento em CTE, domínio pacote office, conhecimentos em Oracle e Mastersaf;

Assistente de Logística: superior completo, informática avançada, outbound, Inbound, KPI’s, processo de logística impedimentos para atuar no segundo turno;

Analista de Controle de Materiais Júnior: superior completo, informática avançada, conhecimento em controle de estoque, inventário rotativo e Japonês/Inglês intermediário;

Analista de Marketing Júnior: superior completo, experiência em marketing digital e inglês intermediário;

Analista de Infraestrutura Sênior: superior completo, experiência na função, PowerShell, Phyton, Hardening, DevOps, Microsoft e Cloud;

Especialistas Industrial Júnior: superior completo, experiência em processo produtivo, soldas, inglês intermediário, desenho técnico mecânico, inventor e AutoCad.

Como realizar a inscrição

Para fazer parte da equipe Yamaha, os profissionais deverão atender todas as exigências da função que pretende atuar. As fichas cadastrais podem ser preenchidas através do site de participação.

