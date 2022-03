Youtuber morre atropelado nos EUA e amiga faz vaquinha para trazer corpo ao Brasil

Foto: Reprodução | Instagram Luis Carlos Júnior, de 28 anos, mais conhecido como Junyork, morreu no último sábado (05) após ser atingido por um caminhão. O acidente aconteceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

O youtuber e influenciador digital com mais de 400 mil seguidores saiu do seu carro para urinar quando tudo aconteceu. Aparentemente o motorista do caminhão teria dormido ao volante.

Junyork ganhou notoriedade nas redes sociais após dividir sua rotina de trabalho fora do país. Ele também dava dicas de como se manter morando no exterior.

Único contato próximo do influenciador fora do país, Danyara Anastacio pediu ajuda na internet para trazer o corpo do jovem ao Brasil. Até a tarde de hoje, a campanha já arrecadou pouco mais de 3 mil dólares, cerca de R$ 15 mil.

“Junior amava sua família e amigos mais do que tudo. Ele tinha grandes sonhos e queria provar que qualquer um pode realizar qualquer coisa se você se dedicar a isso. Junior faleceu repentinamente no sábado à noite, voltando do trabalho para casa. Neste momento, seu namorado, amigos e familiares procuram arrecadar algum dinheiro para ajudar no transporte de seu corpo de volta ao Brasil para garantir que ele descanse em paz. Quaisquer fundos restantes serão distribuídos à sua família. Qualquer apoio neste momento de necessidade seria muito apreciado”, descreve ela na vaquinha online.