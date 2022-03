Ypê abre novas vagas em todo o país

A Ypê abriu novas vagas em todo o país. A empresa 100% brasileira e considerada uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza e higiene do país oferece, ao todo, mais de 50 postos de trabalho para diferentes áreas de atuação.

Há chances para os cargos de Analista Customer Service Pl, Mecânico de Manutenção I, Mecânico de Manutenção III, Especializado Cd, Operador Logístico III, Técnico Controle Qualidade, Analista Produtividade Jr, Conferente de Expedição, Supervisor de Produção, Eletricista de Manutenção, Analista atendimento ao cliente, Técnico Mecatrônico, Analista Adm Gente Jr (Temporária), Analista de desenvolvimento de embalagens, Analista de produtividade, Especialista processos industriais, Especializado centro de distribuição, Gerente de infraestrutura de TI, Gerente de utilidades, Designer Gráfico Jr, Analista de contabilidade, Mecânico Autos e muito mais.

A maior parte das oportunidades de trabalho são para o estado de São Paulo, nas cidades de Amparo e Salto, mas, há também chances para a Bahia, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O salário varia de acordo com o cargo, assim como os requisitos. No entanto, todos os colaboradores Ypê receberão benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale alimentação e cesta de produtos.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://www.ype.ind.br/carreiras/ para conferir a lista completa de oportunidades, assim como seus requisitos e escopo de atuação, e cadastrar o currículo na posição desejada.

