Zappts oferece vagas para atuação remota

A Zappts, empresa de tecnologia focada em desenvolver soluções digitais para grandes marcas, está oferecendo vagas para atuação remota. Com isso, amplia o processo seletivo e permite a candidatura de pessoas de qualquer cidade ou estado do país – atualmente, o time da empresa é composto por 110 profissionais de 17 estados diferentes.

Há chances para diversas áreas, como Agile, Comercial, Web, People, Qualidade de Software e UX e UI Design. As oportunidades são para os cargos de Pessoa Analista de Qualidade de Software PL/SR, Pessoa Estagiária de Employer Branding, Pessoa Estagiária de Qualidade de Software, Product Designer Sr, Product Owner, SDR – Pleno, e Tech Recruiter. É possível, ainda, cadastrar o currículo no banco de talentos da companhia para concorrer a futuras vagas de emprego ou de estágio.

Embora os requisitos variam de acordo com a função, todos os contratados receberão salário compatível com o mercado. A empresa oferece, também, acesso ao Gympass (atividade física), plano de saúde Amil, convênio odontológico, Cartão Caju (VR, VA ou mobilidade, o colaborador pode escolher como utilizar), desconto de até 35% em compras de farmácias selecionadas, seguro de vida, auxílio home office, voucher para happy hour, prêmio para a indicação de novos colaboradores, além de um auxílio educação a cada seis meses de empresa, entre outros.

A empresa, que oferece um ambiente de autonomia em que os contratados tenham liberdade para trabalhar e trazer os resultados, reforça que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de sua cor, gênero, etnia, religião, idade, ou se é um profissional com deficiência ou LGBTQI+.

Como se candidatar

Os candidatos interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever na página de carreiras da empresa, disponível em https://zappts.gupy.io.