Zé Felipe fala sobre segunda gravidez de Virgínia: ‘Ficha ainda não caiu’

Prestes a se tornar papai pela segunda vez, Zé Felipe comentou sobre a segunda gravidez da esposa, Virgínia Fonseca. Os pais de Maria Alice, de 9 meses, anunciaram no último domingo (6) que esperam mais um bebê.

“Estou feliz demais! Estou meio aéreo ainda, a ficha não caiu! Que notícia boa! Estou feliz demais, só agradecer a Deus por essa oportunidade”, disse o cantor através das redes sociais na manhã desta segunda-feira (7).

Exagerou?



Recentemente, A esposa de Zé Felipe revelou que fez diversos testes até cair a ficha.

Em conversa com Leo Dias, do “Metrópoles”, Virgínia revelou que realizou 12 testes de gravidez para ter certeza de que esperava o segundo bebê. Através de seu perfil do Instagram, ela mostrou 9 testes positivos.

“Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, escreveu na legenda da publicação.

Veja mais notícias sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias