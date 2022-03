Zé Lezin retorna à Salvador e apresenta show de humor; confira evento

Foto: Divulgação

Zé Lezin apresenta, nos dias 18 e 19 de março, o seu mais novo show de humor. O evento, que será realizado no Teatro Jorge Amado, é comandado pelo personagem do humorista Nairon Barreto, Zé Lezin – que fez parte da Escolinha do Professor Raimundo, clássico idealizado por Chico Anysio, na Globo.

Com um show que reúne as melhores piadas e novas anedotas, o “matuto” traz as histórias que colheu durante a pandemia e aborda temas da atualidade, regadas de bom humor e leveza – características marcantes do personagem.

A Carambola Produções assina a produção local e seguirá todos os protocolos de segurança da Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara.

ZÉ LEZIN – Show de Humor

Datas : 18 e 19 de março de 2022

: 18 e 19 de março de 2022 Horários : Sexta às 21h | Sábado às 20h

: Sexta às 21h | Sábado às 20h Local : Teatro Jorge Amado

: Teatro Jorge Amado Ingressos : R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

: R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia) Vendas : Sympla

