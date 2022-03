ZF do Brasil abre NOVOS empregos em São Paulo

A ZF do Brasil, líder em componentes para automóveis, abre novos empregos no estado de São Paulo. As oportunidades estão disponíveis em vários níveis hierárquicos da companhia e podem participar da seleção todos os profissionais que atendam os requisitos exigidos. Veja cargos!

ZF do Brasil anuncia oportunidades em São Paulo

A ZF do Brasil, empresa referência em segurança integrada, soluções em mobilidade e eletrificação, está buscando novos talentos para ocupar funções que exigem diferentes qualificações profissionais. Todas as oportunidades são para as unidades localizadas no estado de São Paulo.

Acompanhe as funções e exigências de cada vaga:

Operadores Auxiliares (PCD) : curso de metrologia concluído, interpretação e leitura de desenho, curso em operador de empilhadeira e carteira de habilitação;

: curso de metrologia concluído, interpretação e leitura de desenho, curso em operador de empilhadeira e carteira de habilitação; Estagiários em Logística : conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office;

: conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office; Estagiários em Produção : conclusão de curso até o ano de 2023, inglês avançado e pacote office;

: conclusão de curso até o ano de 2023, inglês avançado e pacote office; Estagiários em Manutenção : formação prevista até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office;

: formação prevista até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office; Estagiários em Vendas : conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office;

: conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office; Auxiliares de produção : nível médio concluído, experiência em produção, cursos concluídos no SENAI, curso técnico e disponibilidade de horários;

: nível médio concluído, experiência em produção, cursos concluídos no SENAI, curso técnico e disponibilidade de horários; Estagiários em Engenharia : conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado, AutoCad e pacote office;

: conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado, AutoCad e pacote office; Estagiários em Compras: conclusão de curso até o ano de 2024, inglês avançado e pacote office.

Veja também: Centro de Medicina abre NOVOS empregos no Rio de Janeiro

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das ocupações oferecidas pela empresa ZF do Brasil, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos do cargo que pretende exercer. As inscrições e todas as informações adicionais poderão ser conferidas através da página de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!