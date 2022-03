ZF do Brasil anuncia NOVAS vagas de emprego pelo país

A ZF do Brasil, líder em componentes de veículos autônomos, anuncia novas vagas de emprego pelo país. As oportunidades estão distribuídas em várias cidades brasileiras, acompanhe os cargos!

ZF do Brasil está contratando novos profissionais

A ZF do Brasil é referência na área em que atua. Com novas oportunidades, a empresa está buscando profissionais qualificados para preencher as vagas em aberto dentro da companhia.

Acompanhe as vagas e requisitos necessários para participação:

Estagiários nível superior em Manutenção : necessário estar cursando Economia, Administração ou Engenharia Mecânica, formação prevista até 2024, Inglês e Pacote Office;

: necessário estar cursando Economia, Administração ou Engenharia Mecânica, formação prevista até 2024, Inglês e Pacote Office; Operadores Auxiliares (PCD) : curso em Metrologia, interpretação desenho mecânico, empilhadeira curso de operação e carteira de habilitação ativa;

: curso em Metrologia, interpretação desenho mecânico, empilhadeira curso de operação e carteira de habilitação ativa; Mecânicos de Manutenção : técnico completo, impedimentos para atuar em turnos ou regime 6 x 2, conhecimentos em mecânica industrial e vivência na área;

: técnico completo, impedimentos para atuar em turnos ou regime 6 x 2, conhecimentos em mecânica industrial e vivência na área; Estagiários nível superior em Produção : necessário estar cursando Engenharia de Produção ou Mecânica, formação prevista até 2023, inglês intermediário e Pacote Office;

: necessário estar cursando Engenharia de Produção ou Mecânica, formação prevista até 2023, inglês intermediário e Pacote Office; Estagiários em Logística: estar cursando Ciências Contábeis, Administração ou Engenharia Mecânica, formação prevista até 2024, inglês avançado e Pacote Office.

A empresa garante aos selecionados salários compatíveis e diversos benefícios, que podem incluir plano médico, café da manhã, vale transporte, restaurante interno, vale alimentação e plano odontológico.

Como realizar a sua candidatura

Para fazer parte da equipe de funcionários ZF do Brasil, os profissionais deverão atender a todos os requisitos do cargo pretendido. Para se inscrever basta acessar o link de participação.

