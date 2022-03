Zilu Camargo revela que está impedida de vir ao Brasil; saiba motivo

Zilu Camargo falou pela primeira vez sobre as motivações que a impedem de voltar ao Brasil. Nos Estados Unidos desde 2019, a ex-esposa de Zezé Di Camargo lamentou não ter conhecido os netos que nasceram durante a pandemia.

Em entrevista para Fábia Oliveira, do “Em Off”, Zilu contou que deu entrada no processo para conseguir a cidadania estadunidense e não pode deixar o país até o fim do processo.

“Eu comecei o processo de Greencard no início da pandemia, mas como tudo ficou parado em 2020, esse processo só foi iniciado em 2021, e desde então, estou aguardando todo esse trâmite e análise do governo americano para ser liberada a sair dos EUA”, explicou.

“Aqui existem regras severas para quem está passando pelo processo do Greencard, e não posso burlar isso. Não era pra ser tão demorado, mas a pandemia prejudicou e atrasou todo esse processo”, completou.

A influenciadora ainda lamentou o tempo longe da família que está no Brasil. “Meu coração fica dilacerado de estar enfrentando esse momento tão distante dos meus filhos, dos meus netos e de toda minha família. É muito difícil ver todos reunidos, e eu ausente desses momentos tão especiais. Eu sofro demais quando se aproxima essas datas especiais para minha família, e eu aqui sem conseguir sair dos EUA para ir ao Brasil”, finalizou.

