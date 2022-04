10 informações sobre franquias – Notícias Concursos

Que as franquias são empreendimentos promissores e que é um modelo de negócio que cresce a cada dia, você já deve saber! Mas quais são os pontos mais importantes de uma franquia? É bom entender mais desse mercado atualmente se você está pensando em empreender. Por isso, é importante saber todas as vantagens que as franquias podem possibilitar. Então, fique conosco que vamos te contar 10 informações sobre franquias! Saiba mais sobre empreendedorismo.

A vantagem das franquias

Investir em uma franquia faz o empreendedor começar um negócio com algumas vantagens: não precisa construir uma marca, um conceito, um produto, ou seja, inicia-se com um negócio já testado. Então, acompanhe para fazer 10 informações sobre franquias.

A marca da franquia não é sua!

Todos os contratos de franquias costumam ter um “termo de uso da marca”. Em linhas gerais você está obrigado contratualmente a manter os padrões que o dono da marca lhe impõe. Assim, aspectos como qualidade dos serviços, dos produtos e atendimento ao cliente não poderão ser modificados.

Sim, existem royalties

Você adquiriu uma franquia, pagou as taxas iniciais e não terá que pagar mais nada? Não é assim que funciona! Em todo contrato de franquia existem taxas de royalties a serem pagas, podem ser variáveis ou taxas fixas, mas sempre existem.

São estas taxas que possibilitam ao franqueador, por exemplo, continuar te dando o suporte que precisa ao longo de todo o contrato. Então, considere estas taxas antes de investir.

Cláusula de não concorrência

Você imaginou investir em uma franquia, ser treinado, entender tudo, aprender o modelo de negócio, conquistar clientes e depois fazer o que chamam de “carreira solo?”. Ou seja, montar algo para você bem parecido com a franquia? Se pensou nisto, desista!

Todo contrato de franquia existe uma regra (expressa) de não concorrência.

Geralmente, entre 3 e 5 anos depois de encerrar a franquia, você está proibido de abrir negócios similares. Esta regra visa proteger a franqueadora e sua marca.

O franqueador vai te apoiar no processo, mas não vai garantir o resultado

O franqueador tem o maior interesse que sua franquia dê certo, por isso vai te dar suporte, como treinamentos que te ajudem a fazer tudo certo. Mas o franqueador não vai fazer o seu trabalho para você.

Então, o sucesso de sua franquia depende de seu envolvimento e da sua capacidade de seguir regras e padrões.

Tenha clareza do seu perfil e avalie se uma franquia é para você!

Um alerta importante: ser um franqueado significa seguir padrões e processos rigorosamente! Assim, se você tem dificuldades de seguir regras, se quer inovar de forma independente em uma franquia, sonha em mudar cores, jeitos de fazer e vender, então é melhor não investir em uma franquia, pois terá problemas com os franqueadores.

Estude as leis que tratam sobre franquias

No ano de 2020 aconteceu uma alteração na Lei de franquias. A lei n.º 13.966/2019 impôs regras mais rigorosas como, por exemplo, os franqueadores serem obrigados a traduzir a COF, quando forem franquias internacionais. Antes de investir, estude as leis que regulamentam este tipo de negócio no Brasil.

Circular de Oferta da Franquia (COF)

A COF é uma espécie de cartilha na qual devem constar todos os detalhes importantes sobre uma franquia.

Uma COF é uma obrigatoriedade legal que os franqueadores devem enviar para todos os franqueados.

Em geral, é um documento bem extenso, mas que deve ser lido com bastante atenção. Assim, o franqueado deve assinar que recebeu a COF do franqueador.

Lojas ou quiosques

Quiosques demandam um investimento inicial menor do que lojas, então pense nisso na hora de abrir uma franquia.

Franquias online

Em franco crescimento, principalmente depois que a pandemia nos obrigou ao isolamento e distanciamento social, as franquias online nos permitem o trabalho dentro de casa e exige um investimento menor, que é menor até que o do estabelecimento de quiosques. Pesquise e veja se alguma se adapta ao seu perfil empreendedor.

Associação Brasileira de Franchising

É uma organização muito importante que traz diversas dicas, cursos, informações sobre o mercado de franquias. O portal da ABF é muito rico e completo, mas a ABF não é uma entidade reguladora das franquias. Então, não faça esta confusão! Visite o site da ABF para ver quanta informação importante e interessante você vai encontrar.

Te contamos 10 coisas importantes sobre franquias, então agora pesquise mais, estude, faça seu planejamento financeiro, monte um plano de negócios e, se achar um produto, serviço ou processo que caibam nos seus planos e sonhos, bola para frente! Então, sucesso!