13º salário do INSS: confira o calendário completo de pagamentos

O pagamento da primeira parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a partir do dia 25 de abril. Cerca de 32 milhões de aposentados e pensionistas serão contemplados com o benefício extra.

O 13º salário será repassado aos beneficiários que recebem aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios pagos pelo instituto, com exceção de quem recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário da primeira parcela do 13° salário do INSS

Datas de pagamento para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.212):

Final 1: 25 de abril de 2022;

Final 2: 26 de abril de 2022;

Final 3: 27 de abril de 2022;

Final 4: 28 de abril de 2022;

Final 5: 29 de abril de 2022;

Final 6: 02 de maio de 2022;

Final 7: 03 de maio de 2022;

Final 8: 04 de maio de 2022;

Final 9: 05 de maio de 2022;

Final 0: 06 de maio de 2022.

Datas de pagamento para quem ganha mais que um salário mínimo:

Final 1 e 6: primeira parcela dia 2 de maio de 2022;

Final 2 e 7: primeira parcela dia 3 de maio de 2022;

Final 3 e 8: primeira parcela dia 4 de maio de 2022;

Final 4 e 9: primeira parcela dia 5 de maio de 2022;

Final 5 e 0: primeira parcela dia 6 de maio de 2022.

Calendário da segunda parcela do 13° salário do INSS

Datas de pagamento para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.212):

Final 1: 25 de maio de 2022;

Final 2: 26 de maio de 2022;

Final 3: 27 de maio de 2022;

Final 4: 30 de maio de 2022;

Final 5: 31 de maio de 2022;

Final 6: 01 de junho de 2022;

Final 7: 02 de junho de 2022;

Final 8: 03 de junho de 2022;

Final 9: 06 de junho de 2022;

Final 0: 07 de junho de 2022.

Datas de pagamento para quem ganha mais que um salário mínimo:

Final 1 ou 6: 01 de junho de 2022;

Final 2 ou 7: 02 de junho de 2022;

Final 3 ou 8: 03 de junho de 2022;

Final 4 ou 9: 06 de junho de 2022;

Final 5 ou 0: 07 de junho de 2022.

O segurado pode consultar os valores e as datas pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Quem pode receber o 13º do INSS?

Nem todos os beneficiários da autarquia recebem o 13º salário. O benefício só é repassado aos cidadãos que ganham os seguintes abonos:

Aposentadorias;

Pensão por morte;

Auxílio-acidente;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão.

Sendo assim, ficam de fora dos pagamentos as pessoas que recebem benefícios de assistência social, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Contudo, aqueles que recebem auxílios temporários, como o acidente ou doença, podem ser contemplados conforme o tempo em que é atendido pela autarquia.

Pagamento do 13º salário do INSS

Como de costume, o 13º salário será repassado em suas parcelas, ambas com valores equivalentes a 50% do benefício mensal. No entanto, é possível haver descontos do Imposto de Renda caso o segurado seja declarante.