2 maneiras de limpar o cache do Shader DirectX no Windows 11

DirectX da Microsoft é uma coleção de interfaces de programação de aplicativos para lidar com tarefas relacionadas à programação de multimídia e jogos/vídeo. Sua principal função é aprimorar as experiências multimídia, incluindo gráficos, jogos em rede, jogos 3D e áudio. Mas, recentemente, muitas pessoas têm reclamado do aumento do tempo de carregamento e da falta de resposta do DirectX. Para corrigir esse problema, você terá que limpar o cache do DirectX Shader no Windows 11.

O cache DirectX Shader é um sistema que armazena horários usados ​​para melhorar o desempenho de jogos e programas. Às vezes, os dados de cache armazenados podem transbordar, resultando em alto consumo de armazenamento e causando mau funcionamento do DirectX. Se você também está tendo problemas como esses, continue lendo para saber como corrigi-los.

Limpar o cache do sombreador DirectX no Windows 11

O cache do DirectX é benéfico, pois acelera o tempo de carregamento do aplicativo e melhora a capacidade de resposta. Mas se muitos dados de cache forem armazenados, isso poderá causar mau funcionamento do aplicativo. Abaixo estão alguns métodos com os quais você pode limpar o DirectX Shader Cache:

Limpar o cache do sombreador DirectX das configurações

Clique em Começar e abra Definições.

Navegar para Sistema > Armazenar > Recomendações de limpeza .

> > . Expandir o Arquivos temporários opção e clique em Veja opções avançadas.

Role para baixo e marque a opção Cache de Shader DirectX.

Clique em Remover arquivos no topo.

Limpar o cache do sombreador DirectX da limpeza de disco

Clique em Começar procurar por Limpeza de disco e clique em Executar como administrador .

procurar por e clique em . Selecione os Unidade principal e clique no OK botão.

e clique no botão. No Limpeza de disco seção abaixo Arquivos para excluirrole para baixo e verifique Cache de Shader DirectX opção.

Clique em OK para limpar o cache do sombreador DirectX.

Empacotando

Foi assim que você pode limpar o cache do DirectX Shader no Windows 11. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

