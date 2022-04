3 dicas para atingir a fluência no inglês

Muitos brasileiros estudam inglês por anos, mas não conseguem atingir a fluência no idioma. É comum encontrar estudantes que fazem diversos cursos, completam todos os níveis e, ainda assim, não conseguem manter uma boa conversação.

Há diversos fatores que podem atrapalhar a fluência no inglês. A falta de confiança do estudante em si, o receio de errar e não de conseguir usar os acentos adequadamente, ou mesmo uma metodologia de estudos inadequadas ao perfil do estudante são alguns dos fatores mais comuns.

No entanto, algumas mudanças de hábitos podem ajudar a acelerar a fluência no inglês, quebrando essa barreira entre o estudante e o uso pleno do idioma. Por isso, apresentamos abaixo três dicas fundamentais para quem precisa destravar o inglês. Confira abaixo!

Como acelerar a fluência no inglês?

Não se preocupe com o sotaque

Um dos receios dos estudantes brasileiros ao conversar com falantes nativos é o sotaque. No entanto, é natural que ao aprender uma língua estrangeira o sotaque natural da língua materna se faça presente. Por isso, a única preocupação que o estudante deve ter para obter a fluência no inglês é sobre a pronúncia correta.

Portanto, estude os sons que compõem o inglês e treine a pronúncia das palavras que você tem dificuldades para falar.

Ouça muitos conteúdos em inglês

Uma das maneiras de tornar o seu inglês mais natural e fluido na conversação é ouvir muitos conteúdos em inglês. Nesse sentido, ouça músicas e podcasts e assista filmes, jornais e séries produzidos no idioma. Assim, o seu cérebro irá se familiarizar.

Ao ouvir esses conteúdos, repita as palavras e frases. Quando se deparar com um vocábulo desconhecido, pesquise e formule novas frases em voz alta a partir desse aprendizado.

Use ferramentas on-line para conversar em inglês

Por fim, busque ferramentas e aplicativos que ajudem você a praticar o seu inglês. Há diversas opções de aplicativos que ajudam o estudante com a pronúncia das palavras, como o Duolingo, por exemplo. Você pode optar também por plataformas que possibilitem a sua interação com falantes nativos do inglês com trocas de áudio.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: como citar de acordo com a ABNT; saiba mais.