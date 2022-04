3 filmes do Oscar 2022 para estudar para Enem e vestibulares

As obras cinematográficas são uma ótima opção de entretenimento que também agregam conhecimento aumentando o repertório dos estudantes para provas como as do Enem e de vestibulares tradicionais. Isso se dá porque muitos filmes abordam acontecimentos históricos, questões sociais e temas da atualidade.

O Oscar, maior premiação do cinema, seleciona anualmente os melhores filmes para concorrer a uma estatueta. Pensando nisso, selecionamos 3 filmes documentais que concorreram ao Oscar 2022 que são excelentes para aumentar o repertório sociocultural para as provas deste ano. Confira abaixo!

3 documentários do Oscar 2022 para estudar

Ascension

Em primeiro lugar, recomendamos o documentário Ascension, que aborda o desenvolvimento e o crescimento do capitalismo na China. Nesse sentido, a obra aborda a competitividade dos chineses em áreas como inovação. Além disso, a produção enfatiza a produtividade no povo chinês, o consumismo, a riqueza do país e as diferenças sociais.

Attica

O filme documental Attica, por sua vez, é repleto de história e aborda a revolta de 1971 que aconteceu na Penitenciária de Attica, nos Estados Unidos. O evento, que se passou há mais de 50 anos, durou cinco dias e contou com um conflito entre negros e latinos. Nesse sentido, a obra é uma ótima opção para refletir sobre um tema que ainda é muito atual: as deficiências do sistema prisional.

Summer of Soul

Por fim, recomendamos o filme que ganhou o Oscar 2022 como melhor documentário. O enredo de Summer of Soul foi baseado no evento Harlem Cultural Festival, que teve duração de seis semanas. O evento de 1969 teve como principal objetivo promover artistas negros e focou em cultura, principalmente na música e na moda. O filme é ideal para entender mais sobre a cultura afro-americana e o racismo nos EUA.

