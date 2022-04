O setor de vestuário em geral é uma área do mercado que sempre se mantém em crescimento e com altos índices lucrativos. É por isso que, hoje, trouxemos 3 franquias de calçados que podem ser bons investimentos.

Esses produtos são atualizados constantemente para seguir as novas tendências anuais, que são baseadas na construção de modelos valorizados pelos maiores estilistas do mundo e, geralmente, são renovados a cada estação.

Com isso, principalmente em função da capacidade do setor de sobreviver a períodos de crise, como ocorreu na pandemia da COVID-19, esse segmento vem sendo alvo de grandes empreendedores do mercado. Isso porque, eles estão conseguindo explorar a variedade de opções existentes e avaliar qual franquia melhor se adapta às suas necessidades e o seu contexto financeiro.

Uma das maiores vantagens, é que esse ramo não tem restrição para grandes investidores. Isso se deve às muitas opções de franquias que existem com baixos valores de investimento inicial e que podem estar associadas a diversos modos de atuação, seja venda direta dos produtos ou criação de modelos de negócio. Uma subdivisão muito bem consolidada e valorizada é a venda de calçados para a população geral. Assim, a marca direciona seus serviços para todos os públicos ou para um grupo mais focado, pois os calçados podem ser femininos, masculinos ou infantis. Além disso, o foco pode ser relativo aos estilos como, por exemplo, esporte, social, casual e etc.

Segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchising, em sua pesquisa em 2020, o setor obteve um faturamento de quase R$ 20 bilhões e, no ano de 2021, o seu crescimento foi mantido, possuindo um aumento de 2,9% de um ano para o outro em relação ao lucro total.

Artwalk

É uma franquia de tênis que vem se destacando desde o ano de 2015 e que, atualmente, é a maior rede de vendas de calçados esportivos do país. São mais de 35 lojas físicas em todo o Brasil e conta, ainda, com uma loja virtual com todos os produtos em estoque.

Em 2015, foi lançado um novo projeto de loja, com um remodelação total no seu conceito triplo: mix-layout-atendimento, que foi o ponto de crescimento mais alto da história da franquia, consolidando efetivamente o seu avanço no mercado de calçados.

O foco da marca no público jovem com estilos mais modernos e descolados. Os modelos valorizam muito a arte e a cultura urbana, adequando seus produtos para as tribos que já existem nas grandes metrópoles e se adaptando às novas que vem surgindo atualmente. A Artwalk promove a ideia de afirmação da própria personalidade e de exercício da criatividade.

O empreendedor precisa realizar um investimento inicial mínimo de R$ 435 mil para se tornar um franqueado e construir uma unidade da franqueadora.

Outer shoes

Essa é uma franquia que valoriza o alcance dos públicos da área urbana e tenta misturar designs modernos e sofisticados com simplicidade e conforto. São mais de 30 unidades abertas, principalmente na região sudeste do país. Na cidade de São Paulo é o foco de expansão da marca, seguido, em planos futuros, pelos estados do nordeste.

O público-alvo é mais presente nas classes A e B, pois a ideia da marca é atingir as pessoas que não se prendem aos modelos exigidos pelos grandes estilistas mundiais, mas que prezam pelo conforto dentro dos limites do que é ou não sofisticado.

O investimento inicial mínimo para o franqueado abrir uma unidade é de R$ 335 mil. Além disso, a porcentagem do lucro costuma ser de 14%.

Quinta Valentina

A Quinta Valentina surgiu em 2009 e oferece calçados de luxo para o público feminino. A marca atuou por 5 anos antes de se expandir para a abertura de novas unidades. Desde então, vem adotando o modelo home based como foco de investimento para os seus potenciais franqueados. Atualmente, existe no país mais de 300 unidades espalhadas. Porém, fecharam a loja original para que o modo de operação fosse exclusivo para o modelo de franquias.

Por fim, um dos grandes objetivos da marca é produzir calçados personalizados para vender diretamente para os clientes fora do espaço físico da loja. A intenção, também, é manter o luxo dos produtos, ainda preservando um público de maior poder aquisitivo.

O investimento inicial mínimo para a abertura de uma unidade é de R$ 25 mil. O prazo de retorno, entretanto, costuma ter um limite de 15 meses.

Essa é uma área que sempre chama a atenção do público, por isso, pode ser bastante rentável para começar nesse setor! Desejamos boa sorte e boas vendas nessa empreitada!