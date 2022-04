3 maneiras de dividir sua tela instantaneamente no Windows 11

A tela dividida é um recurso destinado a pessoas que usam vários aplicativos simultaneamente. Usando esse recurso, você pode dividir sua tela em duas partes ou mais, com cada parte sendo usada pelo aplicativo específico que você deseja abrir. Esse recurso está disponível no Windows há muito tempo, mas será limitado ao número de telas que você pode dividir. Anteriormente, só era possível dividir sua tela em duas partes se você quisesse usar dois aplicativos simultaneamente. No entanto, o Windows 11 introduziu novas opções de tela dividida para permitir que os usuários abram mais de duas telas.

O Windows 11 renomeou a tela dividida para o layout de snaps e introduziu a configuração de várias telas com ela. Agora você pode configurar até quatro telas no Windows 11 e trabalhar em quatro aplicativos simultaneamente.

A tela dividida do Windows 11 não está funcionando? Veja como fazer

Você terá que habilitar esse recurso no Windows 11 se quiser usá-lo. Se você não ativá-lo, só poderá usar a tela dupla em uma configuração de tela dividida. Se você não sabe como fazer isso, então este artigo irá guiá-lo com isso. Aqui estaremos discutindo como você pode habilitar a tela dividida no Windows 11.

Habilitando o layout de snaps no Windows 11

Antes de poder usar a tela dividida ou o novo recurso de layout de snaps no Windows 11, você precisará garantir que habilitou esse recurso no seu PC. Para habilitar o layout de snaps no Windows 11, siga as etapas abaixo-

Você terá que habilitar este recurso para o Definições aplicativo. Então, abra o Definições aplicativo pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas. Você pode pressionar o botão janelas chave e, em seguida, no Menu Iniciar, procurar por Definições e abri-lo.

Agora no Definições certifique-se de estar no Sistema seção. Por padrão, você estará no Sistema seção, mas se você não estiver nela, clique em Sistema da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Multitarefa. Aqui você verá uma opção chamada Encaixe o Windows. Ative ou ative a alternância para isso.

Depois de habilitar essa alternância, você terá várias outras opções que podem permitir que você altere como o layout dos snaps funciona no Windows.

Usando tela dividida no Windows 11

Depois de habilitar o layout de snaps no Windows 11, você poderá usá-lo sem nenhum problema. Existem duas maneiras de usar a tela dividida, seja pelos atalhos de teclado ou passando o mouse sobre o botão maximizar.

Passe o mouse sobre o botão maximizar e não clique nele. Agora você verá diferentes opções de layout de snaps que você pode usar. Em laptops de tela menor ou se você estiver usando um monitor com tela menor, poderá ver apenas quatro opções.

Mas se você tiver um laptop ou um monitor com tamanho de tela maior, haverá mais de quatro opções aqui. Esses layouts de snaps são os seguintes: Tela dupla- Aqui você pode configurar um layout de duas telas no Windows e usar dois aplicativos simultaneamente.



Tela Tripla- Nesse tipo de configuração, você terá três layouts de tela e poderá usar três aplicativos ao mesmo tempo.



Quatro Tela- Esta configuração tem layout de quatro telas, com todas as telas dispostas em uma colagem de tamanho igual. Você pode usar quatro aplicativos ao mesmo tempo nesta configuração.



Você precisa clicar em qualquer layout e verá sua tela organizada de acordo.

Você terá que selecionar o aplicativo para cada tela configurada na tela dividida. Você pode deixar a tela vazia. Ao abrir um novo aplicativo no seu PC, você será perguntado se deseja usá-lo no modo de tela dividida ou não.

Esses aplicativos serão agrupados e, se você alternar para outro aplicativo, poderá reverter para a configuração do Exibição de tarefa.

É assim que você pode usar o layout Snaps passando o mouse sobre o botão maximizar. Você também pode usar atalhos de teclado. Você terá que pressionar Seta do Windows + (para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita). Isso irá organizar a tela de acordo.

Windows + Acima – Isso maximizará a janela do aplicativo.

Janelas + Baixo – Isso minimizará a janela do aplicativo.

Windows + Esquerda + Isso trará a janela do aplicativo para a esquerda.

Windows + Direita- Isso trará a janela do aplicativo para a direita.

Windows + Direita + Baixo- Isso organizará a janela do aplicativo no canto inferior direito.

Windows + Direita + Cima- Isso trará a janela do aplicativo para o canto superior direito.

Windows + Esquerda + Baixo- Isso organizará a janela do aplicativo no canto inferior esquerdo.

Windows + Esquerda + Cima- Isso trará a janela do aplicativo para o canto superior esquerdo.

Conclusão

É assim que você pode habilitar e usar a tela dividida no Windows 11. Seguindo as etapas mencionadas neste artigo, você poderá usar a tela dividida ou o layout de snaps no Windows 11 facilmente.