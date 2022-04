3 maneiras simples de baixar vídeos do TikTok sem marca d’água

Vivendo em 2021, você já deve ter ouvido falar do TikTok. TikTok é uma rede social de compartilhamento de vídeo que permite aos usuários compartilhar conteúdo de vídeo curto nele. Você pode entrar no aplicativo, fazer vídeos curtos, compartilhá-los na plataforma e ser popular em pouco tempo.

Ao usar o TikTok, você também pode encontrar vídeos de outros criadores e pode querer baixá-los. O TikTok permite que você baixe os vídeos, mas eles são baixados com uma marca d’água e o nome do criador que os postou. Isso ajuda a evitar que o conteúdo seja roubado. Mas e se você quiser baixar vídeos do TikTok sem marca d’água?

Bem, você não pode baixar vídeos do TikTok sem uma marca d’água da própria plataforma. Você terá que usar determinados aplicativos de terceiros para baixar vídeos do TikTok sem marca d’água.

Download de vídeos do TikTok sem marca d’água 2022

Neste artigo, vamos discutir como você pode baixar vídeos do TikTok sem marca d’água.

Baixando vídeos do TikTok sem marca d’água

Como já discutimos, o TikTok não permite o download sem marca d’água, e os vídeos que você baixar da plataforma terão o logotipo do TikTok junto com o nome do criador. Portanto, você terá que usar sites de terceiros para baixar vídeos do TikTok sem marca d’água.

No entanto, observe que você precisa ter o link do vídeo que deseja baixar do TikTok. Para obter o link para o vídeo, selecione o vídeo que deseja baixar. Clique no Compartilhar botão no vídeo e, em seguida, clique no botão link de cópia para copiar o link do vídeo.

SSSTIKTOK – Baixe vídeos do TikTok

Você pode usar este site para baixar os vídeos do TikTok sem marca d’água. Você pode acessar o site ou baixar o SSSTIKTOK pela PlayStore se estiver usando um dispositivo Android. Esta plataforma permite baixar vídeos do TikTok, e você também pode baixar arquivos MP3.

Para baixar vídeos através do SSSTIKTOK, siga as etapas abaixo-

Acesse o site oficial do SSSTIKTOK ou abra seu aplicativo no seu telefone.

Ao visitar o site, você será solicitado a inserir o link do vídeo que deseja baixar do TikTok.

Cole o link no campo indicado e clique em download . Isso mostrará as informações sobre o vídeo que você está prestes a baixar e você poderá baixá-lo no seu dispositivo.

SnapTik – Download de vídeos do Tiktok por nome de usuário

O próximo site de terceiros que você pode usar para baixar vídeos do TikTok sem marca d’água é o SnapTik. Esta é uma plataforma gratuita que permite baixar vídeos do TikTok. Você pode usar a versão web da plataforma ou baixar seu aplicativo na PlayStore no seu telefone Android.

Para baixar vídeos do TikTok do SnapTik, siga as etapas abaixo-

Visite o site do SnapTik no seu navegador ou abra seu aplicativo.

Ao visitar o SnapTik, você será solicitado a colar o link do vídeo do TikTok que deseja baixar sem marca d’água.

Cole o link lá e clique em download. Agora você poderá baixar vídeos do TikTok.

TikMate – Tiktok Video Downloader sem marca d’água

O TikMate é outro site de terceiros com o qual você pode baixar vídeos do TikTok . Não há aplicativo para o site, e você terá que acessar o site em seu navegador para baixar o vídeo. Existe a extensão Chrome do site disponível, que você pode obter no site oficial.

Siga as etapas abaixo para baixar vídeos do TikMate-

Visite o site oficial do TikMate no seu navegador.

Você será solicitado a colar o link do vídeo que deseja baixar sem a marca d’água.

Cole o link do vídeo e clique em download.

Seu download começará e o vídeo será baixado sem a marca d’água.

Palavras finais

Você pode usar os aplicativos acima para baixar vídeos do TikTok sem marca d'água. Se você baixar vídeos pelo TikTok, eles serão baixados com o logotipo do TikTok e o nome do criador. Se você quiser o vídeo sem marca d'água, terá que usar sites de terceiros para baixar os vídeos. Você pode usar os sites e aplicativos de terceiros mencionados neste artigo para baixar vídeos sem marca d'água.