4 maneiras de alternar contas de usuário no Windows 11

Se vários usuários usarem seu computador, você poderá ter várias contas de usuário em seu computador com Windows 11. Quando você entrega seu PC para outro usuário, você pode querer trocar de conta de usuário. Se você quiser mudar a conta de usuário, este artigo irá ajudá-lo. Não há uma, mas muitas maneiras de alternar contas de usuário no Windows 11. Neste artigo, discutiremos como você pode alternar contas de usuário no Windows 11.

A primeira maneira de alternar contas no Windows 11 é usando o menu Iniciar. Para alternar contas usando o Menu Iniciar, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o botão janelas tecla ou clicando no Começar ícone na barra de tarefas.

No Menu Iniciar, clique no perfil da sua conta.

No menu que se abre, clique na conta para a qual deseja mudar. Você será desconectado da sua conta atual e conectado à nova conta.

Alternando conta usando a combinação de teclas Alt + F4

Outra maneira de alternar contas no Windows 11 é usando a combinação de teclas Alt + F4.

Para isso, pressione o botão Alt+F4 botão. Isso vai abrir o Desligar o Windows caixa de diálogo.

Clique no menu suspenso dizendo Desligar e depois clique em Mudar de utilizador. Agora, bata Entrar ou clique em OK e você será direcionado para a tela de login.

Aqui, selecione a fala que você deseja mudar e você estará pronto para ir.

Alternando conta usando Ctrl + Alt + Delete

Você também pode alternar sua conta no Windows 11 usando o Ctrl + Alt + Excluir combinação de teclas. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o Ctrl + Alt + Excluir combinação de teclas.

Agora, na próxima tela que se abre, clique em Mudar de utilizador.

Isso o levará à tela de login. A partir daqui, você pode clicar na conta na qual deseja fazer login.

Alternando conta usando o terminal do Windows

A última maneira de alternar contas no seu PC com Windows 11 é usando o Terminal do Windows. Observe que esse método funciona apenas para o Windows 11 Pro ou versão superior. Se você não estiver no Windows 11 Pro ou em qualquer versão superior e estiver usando o Windows 11 Home, esse método não funcionará para você. Em vez disso, você pode optar pelas três maneiras acima de alternar entre contas. Você pode alternar contas usando o Windows Terminal seguindo as etapas abaixo-

aperte o Windows + X combinação de teclas e, no menu que se abre, clique em Terminal do Windows (Admin).

No Terminal Windows, digite e execute o comando tsdiscon

Isso fará com que você saia da sua conta atual e, na tela de login, você poderá selecionar e alternar para a conta desejada.

Palavras finais

Essas foram as quatro maneiras de mudar de conta no Windows 11. Você pode seguir as maneiras acima e poderá fazer logout e alternar para uma conta de usuário diferente no Windows 11. O último método mencionado neste artigo funciona apenas para o Windows 11 Pro e superior, enquanto o restante funciona para todos as versões do Windows 11.

