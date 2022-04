4 maneiras de corrigir a incapacidade de conectar servidores EA (2022)

Em termos de desenvolvimento e distribuição de videogames, a EA é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Com os jogos da EA, os usuários podem experimentar uma experiência multiplayer quase impecável usando os servidores da empresa. Mas, isso nem sempre é o caso, no entanto.

Vários jogadores têm dificuldade em se conectar aos servidores da EA, incluindo aqueles que jogam Apex Legends. Qualquer pessoa que tente jogar um jogo da EA encontrará esse problema significativo. Então, se você também está enfrentando esse problema, aqui está Como Correção Não é possível conectar-se aos servidores EA.

Correção Não é possível conectar servidores EA

Você pode tentar várias correções para superar um problema em que seu jogo não consegue se conectar aos servidores da EA. Vamos dar uma olhada neles.

Reparar Rede

1. Entre na solução de problemas pressionando Windows + S. Clique em configurações de solução de problemas.

2. Selecione Solucionadores de problemas adicionais.

3. Clique em Conexões de Internet. Então clique Correr Solucionador de problemas.

É isso.

Limpar cache

Limpar o cache no aplicativo Origin também pode ajudá-lo a resolver o problema se você iniciou o jogo pelo aplicativo. Muitos usuários relataram sucesso com esta solução.

Os passos são os seguintes:

1. Se o Origin estiver rodando no seu PC, feche-o. Certifique-se de que todos os processos relacionados à Origem sejam fechados usando o Gerenciador de Tarefas.

2. No teclado, pressione Windows + R simultaneamente.

3. Tipo %ProgramData%/Origem na caixa de comando que aparece.

4. Para iniciar a pesquisa, clique em OK no fundo.

5. Na janela que se abre, exclua tudo, exceto a pasta Local Content. Feche a janela quando terminar.

6. Agora, novamente, pressione Windows + R.

7. Tipo %Dados do aplicativo% na caixa de comando que se abre. Clique OK para iniciar a pesquisa.

8. Você verá o “Roaming” pasta. Remova a pasta Origem. Clique em AppData na barra de endereço. Selecione a pasta Local. Exclua a pasta Origem da mesma maneira.

Agora, inicie o Origin com privilégios de administrador após reiniciar o computador.

Desativar firewall

1. Pressione o Windows + S. Em seguida, digite firewall. Escolha o Firewall do Windows Defender na lista.

2. Selecione a opção para ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender.

3. Clique em Desativar o Firewall do Windows para conexões públicas e privadas. Então clique OK.

O antivírus integrado também pode ser desativado. Para desativá-lo, siga estas etapas:

1. Pressione o Tecla Windows + S. Digite defensor na caixa de pesquisa. Clique em Segurança do Windows.

2. Selecione Proteção contra vírus e ameaças. Selecionar Gerenciar configurações.

3. Desative a proteção em tempo real.

É isso.

Verifique o status do servidor de jogos

Às vezes, o problema pode não ser do seu lado. Talvez o Os servidores da EA estão inativos. Pode haver momentos em que os servidores da EA estejam sobrecarregados com usuários.

Por isso, os servidores não conseguem lidar com esse volume de usuários simultâneos. Os servidores ficam inativos apenas por cerca de uma hora, pois essa é uma ocorrência bastante comum.

Portanto, neste cenário, a melhor coisa que você pode fazer é reiniciar o jogo e se reconectar aos servidores da EA várias vezes.

Você pode, alternativamente, esperar que os servidores da EA sejam consertados dentro de algumas horas, se você não estiver com pressa.

Palavras finais

Isso é tudo sobre Como corrigir Não é possível conectar aos servidores EA?. Pode ser frustrante não conseguir se conectar aos servidores da EA. Portanto, as soluções listadas acima permitirão que você resolva o problema.

