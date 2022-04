4 maneiras de verificar se o Aggregator Host.exe é seguro para o Windows 11

Os usuários costumam usar o Gerenciador de tarefas para inspecionar programas em execução em segundo plano. Usando o Gerenciador de Tarefas, você pode verificar todos os processos em execução em segundo plano e até encerrar qualquer tarefa que não esteja mais sendo usada. Ao examinar todos os seus processos em segundo plano, você pode notar que programas específicos consomem a maior parte dos recursos do seu sistema. Isso é normal se alguns programas/processos ocuparem uma parte significativa dos recursos do seu sistema.

Ainda assim, às vezes, processos aleatórios também podem consumir recursos de CPU mais altos. Agregador host.exe é um processo que muitos indivíduos observaram consumindo uma quantidade significativa de recursos da CPU.

AggregatorHost.exe Windows 11 – Seguro ou é um vírus?

Este guia irá ajudá-lo se agregadorhost.exe exibe algum comportamento incomum. Neste artigo, compartilhamos se o Aggregatorhost.exe é seguro para uso no Windows 11 ou não.

Execute a verificação SFC no seu PC

Você deve tentar executar a verificação SFC no seu PC para verificar se o host.exe agregador é seguro ou não. Para executar a verificação SFC no seu PC, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla no teclado para abrir o Menu Iniciar. No Menu Iniciar, procurar por CMD. Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando no resultado da pesquisa e clique em Executar como administrador para abrir o Prompt de comando com privilégios administrativos.

No Prompt de comando, digite o comando SFC / scannow e bater Entrar para executar o comando.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC assim que o processo for concluído.

Se o agregador host.exe ainda está em execução, o processo é seguro e nenhum malware o infectou.

Executar verificação do DISM

Outra etapa para garantir se o agregador host.exe é seguro no Windows 11 é executar a verificação DISM. Para executar a verificação do DISM no seu PC com Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Menu Iniciar e procure Prompt de comando .

e procure . No resultado da pesquisa, clique com o botão direito do mouse em Prompt de comando e, em seguida, clique em Executar como administrador.

e, em seguida, clique em Agora no Prompt de comando, digite e execute os seguintes comandos um por um-

DISM /online /Cleanup-Image / ScanHealth DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth



Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Executar verificação antivírus

Você deve tentar executar a verificação antivírus no seu PC para verificar se o agregador host.exe é seguro no Windows 11 ou não. Se você usar qualquer software antivírus de terceiros em seu PC, tente usá-lo para executar a verificação antivírus. Se você não tiver nenhum antivírus de terceiros, poderá usar a Segurança do Windows para verificar o vírus em seu computador. Abaixo estão as etapas para verificar se há vírus no seu PC usando o Windows Security-

aperte o janelas tecla no teclado e na Menu Iniciar procurar por Segurança do Windows. Bater Entrar no teclado para abrir o Segurança do Windows.

tecla no teclado e na procurar por Bater no teclado para abrir o No Segurança do Windows janela do aplicativo, clique em Proteção contra vírus e ameaças.

A seguir, clique em Opções de digitalização.

Agora, selecione Verificação completa e clique no Escaneie agora botão para verificar o seu PC para o vírus.

Verifique se a localização do arquivo está correta

Para garantir que o host.exe agregador seja seguro no Windows 11, verifique se o local do arquivo está correto ou não. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Gerenciador de tarefas no seu PC pressionando o botão Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas.

no seu PC pressionando o botão combinação de teclas. Dirija-se ao Processos guia no Gerenciador de tarefase procure Agregador host.exe processo.

Clique com o botão direito do mouse no processo e, em seguida, clique em Abrir local do Ficheiro.

Certifique-se de que o local do arquivo seja C:\Windows\System32

Se o local do arquivo for o mencionado, isso significa que o processo é seguro.

Palavras finais

Se você encontrar uma funcionalidade anormal do Aggregatorhost.exe, verifique se o processo é seguro. Para verificar se o aggregatorhost.exe é seguro no Windows 11 ou não, você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo.

