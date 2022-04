40% dos inadimplentes pretender utilizar

Cerca de 40% dos inadimplentes com carteira assinada pretendem quitar suas dívidas com o saque extraordinário do FGTS. O levantamento realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa constatou que 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro liberado para pagar dívidas de cartão de crédito, enquanto 26% pretendem pagar dívidas referentes a contas básicas como água e energia elétrica.

O estudo também constatou que 12% dos entrevistados pretendem quitar dívidas adquiridas em instituições bancárias e 8% dos inadimplentes quitarão débitos com familiares e amigos. Além disso, 13% dos trabalhadores brasileiros utilizarão o fundo de garantia para fazer compras em supermercados.

O levantamento citado acima foi realizado durante entre os dias 12 e 14 de abril e ouviu mais de 1.679 usuários da Serasa. Vale ressaltar que dos indivíduos entrevistados, apenas 32% afirmaram ter saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

É vantajoso quitar as dívidas com o fundo de garantia?

A vantagem de ter o nome limpo é conseguir empréstimos e diversos outros serviços financeiros com mais facilidade. Esses produtos muitas vezes acabam facilitando bastante o dia a dia dos cidadãos.

Para Thiago Ramos, gerente da Serasa Experian, o saque extraordinário do FGTS é uma chance do trabalhador readequar o orçamento familiar. “Você teve uma certa facilidade de crédito durante a pandemia. O que aconteceu recentemente é uma recuperação de postos de trabalho, mas com rendimento muito menor. Soma-se a isso a inflação, o que acontece? Você não consegue adequar o orçamento. O ideal é quitar a dívida e começar a economizar para readequar o orçamento”, explica.

Com o dinheiro da dívida à vista, muitas vezes é possível adquirir diversos descontos especiais ao quitar dívidas, com empresas intermediadoras como o Serasa. Sendo assim, o saque extraordinário do FGTS pode ser uma ótima alternativa para os endividados.

Saiba mais sobre o saque extraordinário do FGTS

Após a autorização do governo federal, a Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque de até R$ 1 mil do fundo de garantia para trabalhadores brasileiros. O valor pode ser resgatado de contas ativas ou não, desde que possuam saldo. “O objetivo da medida é reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária provocada pela Covid-19”, explica o governo federal.

O crédito dos recursos referentes ao saque extraordinário do FGTS serão feitos por meio da Conta Poupança Social Digital na Caixa. Desse modo, os trabalhadores poderão utilizar o aplicativo Caixa Tem para pagar boleto ou fazer compras utilizando o cartão de débito virtual. Segundo a instituição, utilizando o Caixa Tem é possível fazer compras em sites, aplicativos e até mesmo estabelecimentos comerciais com o QR Code.

O pagamento do saque extraordinário do FGTS começou a ser liberado no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro e será feito pela Caixa de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. Sendo assim, os nascidos em dezembro serão os últimos a receber os recursos, no dia 15 de junho de 2022.