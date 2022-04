5 Correção rápida de erro do Omegle ao conectar-se ao servidor (Guia 2021)

Omegle é uma plataforma de bate-papo por vídeo onde os usuários podem conversar com usuários aleatórios online. É um dos serviços de bate-papo mais populares, com o qual você pode conversar com pessoas por meio de chamadas de vídeo ou mensagens de texto. No entanto, ao usar a plataforma, você pode encontrar alguns erros que o impedem de usar o serviço. Um desses erros que você pode encontrar na plataforma é ‘erro ao conectar ao servidor.por favor tente novamente‘ Muitos usuários relataram enfrentar esse erro.

O erro de conexão com o servidor é um erro fácil de corrigir e, com alguns métodos de solução de problemas, você pode facilmente corrigir o problema.

Corrigir erro do Omegle ao se conectar ao servidor

Listamos alguns métodos de solução de problemas neste artigo com os quais você poderá corrigir o problema ‘Erro ao conectar-se ao servidor’ no Omegle.

Causas do erro

Você pode encontrar ‘Erro ao conectar ao servidor’ no Omegle devido a vários motivos-

A rede instável ou lenta pode ser a primeira razão pela qual você pode encontrar o problema. Se você estiver executando em uma rede instável, provavelmente enfrentará esse problema.

Outro motivo para você encontrar esse problema é a violação do contrato. Se você violou os termos e condições ao entrar na plataforma, enfrentará esse problema.

Os dados em cache acumulados no site também podem causar esse erro.

Se a plataforma estiver em manutenção, você também poderá encontrar esse erro. Devido a alguns problemas técnicos ou atualizações, o site pode entrar em manutenção e você pode encontrar o problema ‘Erro ao conectar-se ao servidor’.

Corrigindo o erro Omegle não funciona ao conectar ao servidor

Para corrigir o ‘Erro ao conectar-se ao servidor’ no Omegle:

Correção 1: verifique o status do servidor

Se o servidor ou o site estiver em manutenção, é mais provável que você encontre esse erro. Se você estiver enfrentando esse problema devido a um problema no servidor, não há nada que você possa fazer. A plataforma pode passar por manutenção de tempos em tempos. Você deve esperar que o servidor seja ativado novamente antes de poder fazer login na plataforma.

Correção 2: verifique os problemas da Internet

Problemas de Internet também podem causar esse problema. Se você estiver executando uma conexão lenta com a Internet, poderá receber um problema de ‘Erro ao conectar-se ao servidor’ no Omegle. Você pode verificar a velocidade lenta da Internet em www.fast.com.

Se você estiver executando em uma internet lenta, tente aproximar o roteador do seu PC. Você pode tentar conectar seu roteador ao seu PC usando um cabo Ethernet. Tente reconectar seu PC à rede para resolver o problema. Se isso não resolver o problema, você pode tentar entrar em contato com seu ISP e resolver o problema.

Se o problema não for devido à velocidade lenta da Internet, você poderá avançar para o próximo método de solução de problemas.

Correção 3: limpe o DNS

Você pode tentar liberar o DNS se enfrentar o problema. A liberação do DNS reconstruirá as configurações de IP e DNS e poderá corrigir o problema. Para liberar o DNS, siga as etapas abaixo-

No menu Iniciar, procure por CMD. Clique com o botão direito do mouse no prompt de comando e, em seguida, clique no botão executar como administrador .

No prompt de comando, digite os seguintes comandos e execute-os- ipconfig/flushdns ipconfig/lançamento ipconfig/release6 ipconfig/renovar

Digite os comandos acima e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Correção 4: use VPN

Se você ainda encontrar esse problema, tente usar uma VPN. A VPN mudará a localização do país junto com suas configurações de rede. Muitos usuários afirmaram que o uso de uma VPN permitiu que eles usassem o site sem nenhum problema.

Correção 5: Excluir dados em cache

Se você ainda estiver enfrentando o problema mesmo depois de tentar todos os métodos de solução de problemas acima, tente excluir os dados em cache do seu navegador. Para limpar os dados em cache, siga as etapas abaixo-

Abra seu navegador e clique no botão cardápio ícone. O ícone do menu geralmente será o ícone do hambúrguer ou as três elipses.

No menu, clique em história, e depois clique em mostrar toda a história. Isso abrirá a página de histórico no seu navegador.

Clique em limpar dados de navegação ou o ícone de exclusão .

Agora, selecione Cookies e outros dados do site e imagens e arquivos em cache na janela de dados de navegação clara. Se você deseja limpar os dados de navegação, também pode selecionar outras opções.

Feito isso, clique em limpe Agora para limpar os dados armazenados em cache.

Depois de limpar os dados em cache, reinicie o navegador e tente acessar a plataforma novamente. Agora você pode não enfrentar mais o problema. Se você encontrar o mesmo problema novamente, tente alterar o navegador e não encontrará esse problema.

Palavras finais

O erro de conexão com o servidor é um problema comum do Omegle que os usuários provavelmente enfrentarão. Você não deve se preocupar se receber esse erro. Analisamos várias abordagens de solução de problemas para ajudá-lo a resolver o problema do Omegle de “Erro ao conectar-se ao servidor”. Para resolver o problema, siga os procedimentos descritos no artigo.