5 correções rápidas para o erro de sistema 67 que ocorreu no Windows 11

“Ocorreu um erro de sistema 67” é um problema generalizado que aparece ao tentar mapear uma unidade de rede no CMD/PowerShell. Configuração de rede incorreta e drivers de rede desatualizados geralmente são os culpados por esse erro. No entanto, existem várias outras razões pelas quais esse outro ocorre. Continue lendo este post para saber como corrigir esse problema.

Corrigir erro de sistema 67 ocorreu no Windows 11/10

Quando esse erro ocorre, os usuários têm dificuldade em mapear suas unidades de rede e o prompt de comando exibe a mensagem de erro. Abaixo estão alguns métodos de solução de problemas para ajudar a corrigir esse problema:

Use a sintaxe correta

Usar uma sintaxe incorreta é o erro mais comum que os usuários cometem. Certifique-se de usar barras invertidas no caso de mapear uma unidade de rede. Se você usar barras, o terminal pode pensar que você está indicando opções.

Seu dispositivo Windows 11 pode receber um “Ocorreu um erro de sistema 67” mensagem de erro devido a drivers de adaptador de rede sem fio ausentes ou corrompidos. Atualize os drivers e verifique se o problema foi corrigido. Aqui está como você pode fazer isso:

Clique em Começar e procure Gerenciador de Dispositivos .

e procure . Clique em Aberto > Adaptadores de rede .

> . Em seguida, clique com o botão direito do mouse em seu Adaptador de rede sem fio .

. Clique em Propriedades e navegue até o Motorista aba.

e navegue até o aba. Clique em Atualizar driver e siga as instruções na tela para concluir o procedimento.

Uma vez feito, reinicie seu dispositivo e verifique se o problema do CMD/PowerShell foi resolvido.

Ativar a experiência da área de trabalho

Ao ativar a Experiência Desktop, seu dispositivo instalará uma interface gráfica de usuário e ferramentas diferentes, incluindo recursos de experiência do cliente. Às vezes, pode corrigir esse problema. Aqui está como você pode fazer isso:

Aberto Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas .

. Clique em Gerenciador de Servidores > Recursos .

. Clique em Adicionar recursos .

. Selecionar Experiência de área de trabalho e clique em Adicionar recursos necessários .

e clique em . Clique Próximo e pressione Instalar.

Desativar política de caminhos UNC protegidos

Às vezes, esse erro está relacionado à política de caminhos UNC reforçada. Desative o recurso e verifique se o problema foi resolvido. Aqui está como você pode fazer isso:

Imprensa Tecla Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar.

para abrir a caixa de diálogo Executar. Tipo gpedit.msc e clique OK.

Agora clique em Configuração do computador > Modelos administrativos > Rede > Provedor de rede .

. Clique duas vezes em Caminhos UNC endurecidos.

Verifica a Desativado opção e clique OK para salvar as alterações.

opção e clique para salvar as alterações. Reinicie seu dispositivo e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Desativar driver do tradutor de endereço de rede IP

Esse problema pode ocorrer se você não configurou o driver IP NAT corretamente. Desative o driver e reinicie o dispositivo. Aqui está como você pode fazer isso:

Aberto Gerenciador de Dispositivos em seu computador.

em seu computador. Clique em Exibir > Mostrar dispositivos ocultos .

. Agora expanda Drivers não Plug and Play .

. Clique com o botão direito do mouse em Tradutor de endereço de rede IP e clique Desativar .

e clique . Clique em Sim duas vezes; seu dispositivo agora salvará as alterações e reiniciará automaticamente.

Perguntas frequentes

Como faço para corrigir o erro de sistema 67 ocorreu?

Siga as etapas mencionadas acima para se livrar do problema de erro 67 do sistema.

Não foi possível abrir o código de erro do sistema operacional 67 o nome da rede Não foi encontrado?

Esse erro ocorre principalmente devido a configurações de componentes de rede corrompidas ou desatualizadas no controlador de domínio. Tente atualizar os drivers do adaptador de rede que não funcionam com a versão do Microsoft Windows Server que você está usando no momento.

Quais são os sintomas se eu não conseguir encontrar a rede?

Tente acessar as pastas compartilhadas em um dispositivo remoto usando o endereço IP, mas não o nome do host. Isso pode corrigir o problema.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir o erro do sistema 67 ocorreu uma mensagem de erro no seu dispositivo. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima variem para corrigir esse problema. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

