5 dicas de estudo para concurseiros iniciantes

Começar a estudar para concurso do zero não é uma tarefa fácil. No entanto, as carreiras ofertadas através dos concursos públicos ainda continuam sendo muito almejadas por conta da remuneração e dos benefícios aos quais os profissionais têm direito.

Nesse sentido, os concursos têm sido cada vez mais concorridos e, para obter a aprovação no concurso desejado, é preciso ter muita organização e disciplina. Pensando nisso, apresentamos cinco dicas cruciais para concurseiros iniciantes. Confira a seguir!

5 dicas para começar a estudar para concurso

Escolha a carreira

As carreiras ofertadas nos concursos são muitas e se inserem em diversas áreas. Nesse sentido, o primeiro passo é escolher a carreira que mais combina com o seu perfil e com o que você almeja profissionalmente. Avalie os prós e os contras de cada cargo, os pré-requisitos e também a faixa salarial.

Crie um plano de estudo

Após escolher a carreira, o estudante já pode montar o seu planejamento de estudos. O plano deve contemplar todas as matérias e assuntos cobrados nos editais dos concursos anteriores da área escolhida. Por isso, definir a carreira é crucial. Ao criar o plano, defina um horário de estudo e determine os dias da semana nos quais você vai estudar cada disciplina.

Comece pelas matérias mais básicas

Ao iniciar seu cronograma de estudos, dê mais atenção para as disciplinas básicas, como Língua Portuguesa, por exemplo. Nesse primeiro momento, evite disciplinas que sofram atualizações constantes. Além disso, é fundamental focar nos assuntos nos quais você tem mais dificuldade de compreensão.

Use provas anteriores para estudar

Estudar para concurso requer dar atenção às provas dos anos anteriores. Responda provas antigas, crie resumos a partir de assuntos cobrados anteriormente e faça simulados a partir desse material. Além de se familiarizar com o formato do exame, você terá mais agilidade no dia do concurso ao responder a sua prova.

Encontre o melhor método de estudo para você

Cada estudante tem uma forma por meio da qual aprende melhor ou mais rápido. Encontre um método de estudo que combine com a sua forma de aprender. Entender o seu perfil de estudante é fundamental para ter bons resultados.

