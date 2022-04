5 maneiras de corrigir a revisão de pagamento necessária na Amazon [Guide]

A Amazon é a plataforma mais popular para fazer compras, e não há dúvidas sobre isso. Recentemente, muitas pessoas reclamaram sobre o ‘revisão de pagamento necessária na Amazon‘ erro. Você também está enfrentando o mesmo problema? Se sim, então este guia vai ajudá-lo.

A Amazon tem uma interface de usuário simples para que os usuários não tenham problemas durante as compras, mas esse problema comum é irritante. Se você também receber o erro, não se preocupe, pois a revisão do pagamento necessária significa que a Amazon não pode extrair o pagamento de sua conta bancária. Existem inúmeras razões para este problema, e é sempre necessário obter a melhor solução para desfrutar de compras sem complicações.

Dados bancários incorretos e saldo insuficiente são as duas principais razões pelas quais a Amazon mostra esse erro. Ele precisa ser resolvido se você não quiser enfrentar esse problema novamente. Como existem muitos métodos de pagamento da Amazon, você pode tentar um diferente se encontrar problemas com o método atual.

Resolva o erro necessário de revisão de pagamento da Amazon

Todos entram em contato rapidamente com o suporte ao cliente enquanto enfrentam esse problema. Mas você precisa ter certeza de que esses problemas de pagamento também podem acontecer do seu banco. É necessário confirmar, mas se você estiver enfrentando problemas tão comuns, podemos ajudá-lo. Aqui estão alguns métodos sobre como você pode resolver esse problema.

1. Verifique o saldo da conta

Esse erro comum pode ocorrer devido a fundos insuficientes em sua conta bancária. Antes de prosseguir, verifique se sua conta bancária tem saldo suficiente para fazer sua compra sem problemas. Depois de ter certeza do seu saldo, agora verifique se suas dívidas antigas estão pagas ou não. Às vezes, a transação não é bem-sucedida devido a dívidas antigas e outras responsabilidades, e você pode enfrentar um problema de “Revisão de pagamento necessária”.

2. Altere o Método de Pagamento

Outra forma de resolver a Revisão de Pagamentos é alterar a forma de pagamento. Pode haver vários motivos pelos quais suas transações não estão sendo concluídas. Às vezes, o servidor do banco também pode ser um motivo, mas é uma falha temporária. Portanto, a melhor opção nessa situação será alterar a forma de pagamento e se livrar desse problema permanentemente. Você pode adicionar novos detalhes do cartão para que sua compra na Amazon seja sempre bem-sucedida.

3. Evite e-mails de spam

Há momentos em que ficamos muito ocupados fazendo compras e nunca verificamos se é um site oficial da Amazon ou não. Atualmente, hackers e golpistas estão usando essa mensagem de erro de revisão de pagamento para enganar as pessoas. Eles sempre vão querer que você clique em seus links de e-mail e visite seu site, o que é uma grande armadilha de onde os detalhes de pagamento podem ser hackeados. Portanto, para evitar esses problemas de revisão de pagamento, sempre precisamos ter certeza de que não estamos clicando em nenhum e-mail promocional e com spam. É necessário verificar a autenticidade do site de onde estamos fazendo qualquer compra.

4. Verifique os detalhes de pagamento

Ao fazer compras na Amazon, precisamos compartilhar os detalhes do cartão, como número do cartão, CVV, data de validade, etc. Às vezes, adicionamos detalhes incorretos do cartão com pressa e será bom verificar novamente os detalhes do pagamento antes de tentar qualquer outro método. Um único erro pode fornecer a mensagem de erro Revisões de pagamento necessárias, e a Amazon não poderá extrair o pagamento de sua conta. Portanto, verifique todos os detalhes de pagamento que você adicionou no site oficial da Amazon.

Se alguma das opções fornecidas acima não estiver funcionando para você, a última opção seria entrar em contato com o suporte ao cliente da Amazon. Se não houver nenhum problema no seu banco ou se o banco informar que o problema está no lado da Amazon, você precisa entrar em contato com o suporte ao cliente da Amazon. Aqui está o processo que você pode seguir para entrar em contato com o suporte por chat ao cliente.

Primeiro, você precisa ter certeza de que sua conta da Amazon está logada.

Em seguida, toque nas três linhas no canto superior esquerdo da tela.

Agora, toque na opção Atendimento ao cliente e toque na opção Procurar tópicos de ajuda.

Em seguida, você deve tocar na opção Precisa de mais ajuda e clicar na opção Fale conosco.

Agora, você receberá assistência do Amazon Bot e eles o guiarão durante todo o processo.

É isso; desta forma, você pode obter a solução perfeita para o seu problema.

Palavras finais:

Portanto, este foi o guia sobre como resolver o problema Amazon Payment Revision Needed. Geralmente, esse erro é bastante comum e pode ser resolvido facilmente, portanto, não há com o que se preocupar. Esperamos que nossa orientação tenha resolvido seu problema; ainda assim, gostaríamos de ouvir de você na seção de comentários.

