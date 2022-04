5 maneiras de corrigir o código QR do WhatsApp Web que não está carregando ou funcionando

O WhatsApp é um serviço centralizado de mensagens e voz pela Internet multiplataforma oferecido pela Meta Platforms. Agora oferece um aplicativo dedicado para desktops para trocar mensagens, fazer chamadas de voz e vídeo, compartilhar arquivos, etc. Tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo de desktop WhatsApp e escanear o código QR usando o aplicativo WhatsApp em seu smartphone. Mas, recentemente, muitas pessoas têm reclamado que o código QR do WhatsApp não está carregando ou funcionando. Se você está entre esses, continue lendo para saber como corrigir esse problema.

Esse problema ocorre principalmente devido a uma má conexão com a Internet. No entanto, muitos outros motivos podem causar esse problema. Muitos usuários disseram que o código QR não carrega, e alguns dizem que mesmo depois de escanear o código, seus chats não aparecem na tela. Portanto, sem mais delongas, vamos começar com os métodos de solução de problemas para corrigi-lo.

Corrigir o código QR do WhatsApp não está carregando ou funcionando

O código QR do WhatsApp só funciona com o scanner embutido no aplicativo WhatsApp. Se você estiver tentando digitalizar esse código QR com um scanner de terceiros, ele não conectará o Messenger ao seu dispositivo. Abaixo estão alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir esse problema:

Reinicie o aplicativo

Reinicie o aplicativo Whatsapp Desktop antes de começar com os métodos de solução de problemas mencionados abaixo para resolver esse problema. Além disso, reiniciar o aplicativo pode ajudar a se livrar de pequenos bugs e erros.

Verifique a sua conexão com a internet

Você precisa de uma boa conexão com a Internet para usar o aplicativo Whatsapp Desktop. Verifique se sua conexão com a Internet está estável, pois pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando esse problema. Faça um teste de velocidade para verificar se o seu Wi-Fi está funcionando corretamente ou mude para dados móveis. Se você estiver usando uma VPN, desative-a.

Desativar VPN

O uso de uma VPN modifica seu endereço IP; como resultado, seu dispositivo usará um servidor VPN estrangeiro para se conectar aos servidores do Whatsapp. Isso pode desencadear muitos erros, especialmente se o serviço que você está tentando usar não estiver disponível nessa área. Desligue sua VPN, reinicie seu dispositivo e verifique se o código QR do WhatsApp não está carregando ou funcionando foi resolvido.

Se você ainda estiver enfrentando o problema, verifique se está usando a versão mais recente do aplicativo de desktop WhatsApp ou não. Caso contrário, atualize para a versão mais recente e verifique se o problema foi corrigido ou não. A atualização do aplicativo resolverá pequenos bugs e erros automaticamente. Você pode baixar a versão mais recente do WhatsApp para desktop na loja da Microsoft ou no site oficial do WhatsApp.

Reinstale o aplicativo

Se nenhum dos métodos de solução de problemas mencionados acima puder ajudá-lo, reinstale o aplicativo. Às vezes, o problema persiste nos arquivos principais do aplicativo que não podem ser resolvidos manualmente.

Empacotando

Isso era tudo sobre como corrigir o código QR do WhatsApp não carregando ou trabalhando. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

