5 maneiras de corrigir os discos de trabalho são um problema completo no Adobe Photoshop

O Photoshop é um software de edição de fotos e gráficos da Adobe Inc. Ele oferece várias versões e recursos, como ferramentas de encapsulamento de imagens, rotação de câmera fluida, etc. Os usuários também podem criar designs, folhetos, capas e brochuras usando o Photoshop. Mas recentemente, muitos usuários têm reclamado discos de trabalho sendo um erro completo no Adobe Photoshop. Se você está entre esses, continue lendo para saber como corrigi-lo.

O disco de trabalho do photoshop refere-se ao seu disco rígido. O Photoshop usa o disco rígido do seu dispositivo como um espaço de troca temporário quando a RAM não tem mais espaço. O Photoshop terá problemas para funcionar corretamente quando a unidade selecionada ficar sem espaço. Abaixo, compilamos uma lista de alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir esse problema.

Corrigir os discos de trabalho do Photoshop estão cheios de erro

Esse problema ocorre principalmente se o Photoshop travar no meio de uma sessão. Esse desligamento incorreto deixa arquivos temporários no disco de trabalho que podem causar esse problema. No entanto, existem outras razões pelas quais isso pode acontecer. Aqui está como você pode corrigi-lo:

Liberar espaço em disco

Em primeiro lugar, libere espaço adicional no disco rígido excluindo arquivos desnecessários do disco de trabalho ou movendo seus arquivos do disco de trabalho para outro local. Por exemplo, se o disco de trabalho atribuído em seu dispositivo Windows for C:\, simplesmente limpe e exclua os arquivos desnecessários. Você também pode remover os arquivos para um novo local e continuar usando-os como disco de trabalho.

Da mesma forma, para dispositivos Mac, se o disco de trabalho atribuído for Macintosh HD, exclua os arquivos ou mova-os para um local diferente.

Especificar unidades apropriadas para disco de trabalho

O Adobe Photoshop usa a unidade interna do sistema operacional como esse disco de trabalho por padrão. Se você tiver outras unidades instaladas em seu dispositivo ou em uma partição, selecione a unidade com o máximo de espaço disponível como disco de trabalho. Aqui está como você pode fazer isso:

Por janelas Dispositivos, pressione Ctrl + Alt durante a inicialização do aplicativo e selecione um novo disco de trabalho na caixa de diálogo Preferências de disco de trabalho que é aberta.

Dispositivos, pressione durante a inicialização do aplicativo e selecione um novo disco de trabalho na caixa de diálogo Preferências de disco de trabalho que é aberta. Por Mac Dispositivos, pressione o CMD + Opção durante a inicialização do aplicativo e selecione um novo disco de trabalho na caixa de diálogo Preferências de disco de trabalho que é aberta.

Definir unidades corretas

Você pode enfrentar um erro de disco de trabalho cheio no Adobe Photoshop se não tiver definido as unidades corretas ao criar ou redimensionar seu documento. Tente definir as unidades corretas ao criar ou redimensionar um documento para evitar isso. Além disso, verifique as configurações da unidade enquanto corta ou ajusta o tamanho da tela.

Otimize o espaço que o Photoshop usa

Desative o salvamento de recuperação automática: o tamanho dos arquivos temporários do photoshop pode ser reduzido desativando Salvar automaticamente as informações de recuperação. Aqui está como você pode fazer isso:

Para Windows: Editar > Preferências > Manuseio de arquivos > Salvar automaticamente as informações de recuperação a cada (n) minutos.

Editar > Preferências > Manuseio de arquivos > Salvar automaticamente as informações de recuperação a cada (n) minutos. Para Mac: Photoshop > Preferências > Manipulação de arquivos > Salvar automaticamente as informações de recuperação a cada (n) minutos.

Limitar os estados do histórico: O Photoshop salva até 1.000 estados históricos; vá para o diálogo Preferências de Desempenho para reduzir esse número. Em seguida, navegue até a seção Histórico e cache e defina o número de estados do histórico para um valor menor.

Redefinir preferências do Photoshop

Às vezes, os arquivos de preferência do photoshop podem ser corrompidos, afetando o manuseio de discos de trabalho do Photoshop. Redefina as preferências do Photoshop e configure essas preferências de disco de trabalho para resolver esse problema. Aqui está como você pode fazer isso:

Aberto Photoshop > Editar > Preferências.

Navegue até o Em geral guia e clique em Reiniciar preferências ao sair no fundo.

Clique em OK no prompt de aviso que aparece.

no prompt de aviso que aparece. Depois de concluído, feche o Photoshop, reinicie o dispositivo e verifique se o problema do disco de trabalho foi resolvido.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir discos de trabalho são erros completos no Adobe Photoshop. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima possam corrigir esse problema. Se você ainda tiver algum problema, não hesite em deixar um comentário abaixo ou verifique o fórum da Adobe.

