5 maneiras de encontrar um smartphone/tablet Samsung perdido ou roubado

Perder o smartphone é uma experiência muito desagradável. É uma das piores sensações quando uma pessoa percebe que seu smartphone está faltando ou roubado. Hoje em dia, os smartphones contêm informações pessoais e financeiras de uma pessoa que podem ser perigosas se estiverem nas mãos da pessoa errada. Temos recebido perguntas de muitos de nossos leitores sobre como encontrar smartphones Samsung perdidos ou roubados. Continue lendo para saber como você pode fazer isso.

Não se preocupe se você perdeu seu dispositivo Samsung, pois você pode facilmente localizar, bloquear, desbloquear ou apagar completamente seus dados remotamente. Você pode até mesmo apagar suas informações de pagamento da Samsung. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Encontre seu telefone/tablet Samsung perdido ou roubado

Algumas configurações podem variar de acordo com a versão do software e o modelo do smartphone que você possui. Observe que você só pode localizar seu smartphone Samsung se estiver ligado. Abaixo estão alguns passos de como você pode fazer isso:

Use o SmartThings Find

O recurso SmartThings Find em seu smartphone Samsung permite localizar seus dispositivos Samsung ausentes. Este aplicativo verifica seu dispositivo e ainda mostra um mapa com informações detalhadas, incluindo endereços e carimbos de hora. Você pode compartilhar essas informações com outros usuários de telefones Samsung para localizar seu dispositivo. Você pode conectá-lo diretamente ao Find My Mobile para obter opções de rastreamento adicionais.

Use Localizar seu telefone ou tablet

Se você já configurou o serviço Find My Phone em seu smartphone em caso de perda, pode ser benéfico. Este serviço não está disponível em telefones Verizon. Veja como você pode localizar seu dispositivo usando esse recurso:

Navegue até findmymobile.samsung.com.

Insira o seu Credenciais da conta Samsung. Deve ser a mesma conta conectada ao seu smartphone Samsung.

Clique em Entrar .

O nome de todos os dispositivos corrigidos com a conta Samsung aparecerá. Clique no dispositivo que deseja localizar.

Se o dispositivo estiver ligado e conectado à internet, sua última localização conhecida aparecerá no mapa.

Abaixo estão as opções remotas que ficarão visíveis quando você clicar no dispositivo:

Anel

Esta opção fará seu smartphone tocar se você não conseguir localizá-lo. Depois de encontrar o dispositivo, deslize Ignorar para desligar o toque.

Bloquear e desbloquear

Ao habilitar esse recurso, você adicionará uma camada extra de segurança ao seu dispositivo. Ele criará um PIN para quando você encontrar o dispositivo. Você também pode adicionar um contato de emergência que aparecerá na tela do smartphone perdido. Assim, a pessoa que tem o seu dispositivo sabe com quem entrar em contato.

Rastrear localização

Usando esse recurso, você receberá atualizações a cada 15 minutos sobre a localização mais recente do seu dispositivo. Como alternativa, você também pode entrar em contato com sua carreira para ajudar a localizar seu dispositivo.

Apagar dados remotamente

Infelizmente, se você não encontrou seu dispositivo, mas está preocupado com seus dados. Use esta opção para realizar uma redefinição remota de dados de fábrica. Ao fazer isso, você pode apagar todos os dados do seu dispositivo para que ninguém possa acessar suas informações pessoais.

Cópia de segurança

Esta opção fará backup de todos os seus dados nos servidores Samsung.

Prolongue a vida útil da bateria

Esta função prolongará a vida útil da bateria do seu dispositivo e ganhará mais tempo para procurar seu dispositivo. Ele ativará o modo de economia máxima de energia automaticamente. Isso pode fazer seu dispositivo durar dias.

Recuperar chamadas ou mensagens

Isso permitirá que você visualize as 50 chamadas e mensagens recentes do seu dispositivo.

Definir Guardiões

Você também pode designar guardiões para localizar seu dispositivo remotamente. Esses guardiões podem fazer seu dispositivo tocar ou ativar o modo de emergência.

E se eu não conseguir localizar meu dispositivo?

Se você ainda não conseguiu encontrar seu smartphone Samsung perdido ou roubado, talvez seja hora de aceitar a verdade. Apenas tente recuperar seus dados e bloquear seu dispositivo. Se o seu dispositivo cair em mãos erradas, a pessoa não poderá acessar nenhum dos seus dados. Obtenha um novo dispositivo e faça login com seu Samsung ID para obter todos os seus dados. Observe que a garantia padrão da Samsung não cobre dispositivos perdidos.

Empacotando

Foi assim que você pode encontrar seu smartphone Samsung perdido ou roubado. Esperamos que as etapas mencionadas acima tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: