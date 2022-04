5 maneiras de pesquisar no Windows 11

O Windows 11 agora está disponível para muitos PCs em todo o mundo e traz várias atualizações para o Windows 10. Uma dessas atualizações que o Windows 11 traz são as opções de pesquisa aprimoradas. A pesquisa no Windows 11 agora é muito mais rápida e eficiente quando comparada ao Windows 11, e não há apenas uma, mas muitas maneiras de pesquisar no Windows 11.

Como pesquisar no Windows 11

Neste artigo, discutiremos todas as maneiras de pesquisar no Windows 11.

A primeira maneira de pesquisar no Windows 11 é usando o menu Iniciar. Para isso, pressione o botão janelas tecla do seu teclado, que abrirá o Menu Iniciar. Você pode clicar no botão Ícone Iniciar na barra de tarefas para abrir o Menu Iniciar. Você pode pesquisar qualquer coisa que esteja procurando no seu PC a partir do Menu Iniciar.

Pesquisando usando o atalho do teclado

Outra maneira de pesquisar no Windows 11 é usando o atalho de teclado. Você pode pressionar o Windows + S combinação de teclas para abrir o Procurar box no Windows 11. Agora você pode pesquisar aplicativos, documentos, arquivos ou pastas em seu PC. Isso exibirá o resultado relacionado e você poderá clicar nele para abri-lo.

Pesquisando usando a Pesquisa Ivigarista

Você também pode pesquisar no Windows 11 usando o Ícone de pesquisa na barra de tarefas. Clique no Ícone de pesquisa na barra de tarefas e, na nova janela que se abre, você poderá procurar o arquivo que está procurando.

Pesquisando usando o Explorador de Arquivos

Você também pode procurar a pasta de arquivos usando o Explorador de Arquivos. Para pesquisar usando o Explorador de Arquivos, pressione o botão Windows + E combinação de teclas para abrir o Explorador de arquivos em seu computador.

Agora vá para a partição onde você acha que o arquivo está. Se você não sabe onde está o arquivo, você terá que pesquisar no Este computador opção. Clique no Caixa de pesquisa no canto superior direito e, em seguida, procure o arquivo/pasta que você está procurando.

Isso exibirá todos os resultados de pesquisa relevantes relacionados ao que você pesquisa. Você pode abrir o arquivo/pasta a partir do resultado da pesquisa.

Se você deseja aprimorar sua pesquisa, pode usar as opções de pesquisa no Explorador de Arquivos. Para isso, clique no botão Opções de buscae, em seguida, você pode definir os critérios para obter o resultado da pesquisa. Dadas abaixo são todas as opções que você pode ver-

Todas as pastas- Isso pesquisará em todas as pastas da unidade o termo que você pesquisou.

Isso pesquisará em todas as pastas da unidade o termo que você pesquisou. Atual- Esta opção irá procurar o arquivo na pasta atual em que você está.

Esta opção irá procurar o arquivo na pasta atual em que você está. Data modificada- Selecionar esta opção permitirá que você classifique o resultado da pesquisa com base no tempo de criação.

Selecionar esta opção permitirá que você classifique o resultado da pesquisa com base no tempo de criação. Gentil- Você pode selecionar o tipo/tipo de arquivo que está procurando, como calendário, comunicação, contato, etc., e obterá apenas resultados de pesquisa semelhantes.

Você pode selecionar o tipo/tipo de arquivo que está procurando, como calendário, comunicação, contato, etc., e obterá apenas resultados de pesquisa semelhantes. Tamanho- Usando esta opção, você pode pesquisar o arquivo dependendo de seu tamanho.

Palavras finais

Essas são todas as maneiras de pesquisar no Windows 11. Se você quiser pesquisar no Windows 11, poderá fazê-lo seguindo as etapas deste artigo. Discutimos como pesquisar no Windows 11, que você pode seguir para pesquisar o arquivo que está procurando no seu PC.

GUIAS RELACIONADOS: