6 Correção fácil para o Disney Plus continua mudando de idioma (2022)

Os usuários que usam o Disney Plus relataram que ele continua mudando de idioma sempre que tentam transmitir qualquer programa ou filme da Web no Disney Plus. O idioma muda automaticamente de inglês para espanhol e outros idiomas, dificultando a visualização do conteúdo pelos usuários. Se você está enfrentando o mesmo problema no Disney Plus, este artigo o ajudará a resolver isso.

Neste artigo, discutiremos como você pode consertar o Disney Plus continua mudando de idioma.

Mudando o idioma

A primeira coisa que você pode tentar fazer é mudar o idioma do Disney Plus. Dispositivos diferentes têm métodos diferentes para alterar o idioma do aplicativo, e aqui discutiremos todos eles.

Alterar idioma no Disney Plus no navegador

Se você estiver usando o Disney Plus no seu navegador e quiser impedir que o Disney Plus altere automaticamente o idioma, siga as etapas abaixo-

No seu navegador, acesse o site Disney Plus e aqui faça login na sua conta usando suas credenciais.

Agora, clique no Perfil opção. Clique em Editar Perfil no menu para editar seu perfil.

opção. Clique em no menu para editar seu perfil. Em seguida, selecione o perfil que você está usando e vá para o Inscrição Linguagem.

Aqui, você será solicitado a selecionar o idioma em que deseja transmitir o conteúdo.

Selecione o idioma de sua preferência e clique em Feito para salvar as alterações.

Mudando o idioma do aplicativo Disney+

Para alterar o idioma do aplicativo Disney Plus, siga as etapas abaixo-

Abra o Disney Plus aplicativo no seu dispositivo e selecione o Perfil opção.

aplicativo no seu dispositivo e selecione o opção. Agora, clique no Editar Perfil opção.

opção. Em seguida, você terá que selecionar o Perfil você está usando e, em seguida, vá para o Linguagem do aplicativo.

você está usando e, em seguida, vá para o Agora você terá que selecionar o idioma de sua preferência. Assim que terminar, clique no botão Feitoe, em seguida, o idioma será atualizado.

Alterar o idioma do Disney Plus no Roku

Se você possui um dispositivo Roku e deseja alterar o idioma do Disney Plus, siga as etapas abaixo-

Abra o Disney Plus aplicativo em seu Roku dispositivo e, em seguida, reproduza o conteúdo que deseja transmitir.

aplicativo em seu dispositivo e, em seguida, reproduza o conteúdo que deseja transmitir. Agora, pressione o * botão para abrir o menu de áudio no controle remoto do seu dispositivo. Aqui, selecione o áudio preferido.

Mudando o idioma do Disney Plus no Firestick

Os usuários que usam o Disney Plus no Firestick relataram enfrentar o mesmo problema do Disney Plus que continua mudando de idioma. Para alterar o Disney Plus Langauge no Firestick e corrigir o problema, siga as etapas abaixo-

Abra o Disney Plus app no ​​Firestick e reproduza o filme ou programa que deseja assistir.

app no ​​Firestick e reproduza o filme ou programa que deseja assistir. Feito isso, selecione o CC/Legenda opção no canto superior direito.

opção no canto superior direito. Agora, selecione o idioma em que deseja assistir ao conteúdo.

Alterar idioma no Disney Plus Apple TV

Se você enfrentar esse problema com o Disney Plus na Apple TV, siga as etapas abaixo para alterar o idioma no Disney Plus-

Reproduza qualquer conteúdo no Disney Plus aplicativo em sua Apple TV.

aplicativo em sua Apple TV. Agora, enquanto reproduz o conteúdo, selecione o CC/Legenda opção no canto superior direito da tela e selecione o idioma preferido.

opção no canto superior direito da tela e selecione o idioma preferido. Depois de fazer isso, você poderá transmitir conteúdo no Disney Plus em seu idioma preferido sem enfrentar o problema.

Criando um novo perfil Disney Plus

Se você ainda estiver enfrentando o problema mesmo depois de alterar o idioma manualmente no Disney Plus, poderá criar um novo perfil. A criação de um novo perfil do Disney Plus funcionou como uma correção para o Disney Plus continua mudando o idioma para muitos usuários. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Disney Plus aplicativo no seu dispositivo e selecione o Perfil ícone.

aplicativo no seu dispositivo e selecione o ícone. A seguir, clique em selecionar Adicionar perfil adicione as informações do seu perfil (seu nome, ícone do perfil e outros) e selecione Salve .

adicione as informações do seu perfil (seu nome, ícone do perfil e outros) e selecione Isso criará um novo perfil Disney Plus. Selecione o novo perfil e, em seguida, transmita o conteúdo usando esse perfil.

Palavras finais

Se o Disney Plus continuar mudando o idioma sempre que você tentar transmitir conteúdo, este artigo ajudará você a alterar o idioma no problema do Disney Plus. Seguindo as etapas deste artigo, você poderá corrigir o Disney Plus que continua mudando de idioma.

