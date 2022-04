6 correções rápidas para o Windows 11 Green Screen of Death Crash Error

Tela Verde da Morte (GSOD) é um erro comum que muitos usuários enfrentam ao atualizar para o Windows 11. O problema da tela azul da morte (BSOD) pode ser familiar para você. Tanto o BSOD quanto o GSOD são falhas que impedem que seu computador funcione corretamente. A principal diferença é que o problema da tela verde com o Windows 11 está presente apenas no Insider Preview Build.

Corrigindo erros de tela verde de morte do Windows 11

Se você também estiver enfrentando o erro de tela verde do Windows 11, não precisa se preocupar com isso. Este artigo discutirá as correções para o erro de tela verde do Windows 11.

A primeira coisa que você deve fazer é atualizar o driver da placa gráfica. Muito provavelmente, esse erro ocorre devido a drivers gráficos desatualizados. Se os drivers da placa gráfica no seu PC não estiverem atualizados, tente atualizá-los e verifique se o erro de tela verde do Windows 11 foi resolvido ou não. Para atualizar o driver da placa gráfica no seu PC, siga as etapas abaixo-

Abra o menu iniciar e procure por gerenciador de Dispositivos e abri-lo.

No gerenciador de dispositivos, expanda adaptadores de vídeo clicando duas vezes nele.

Isto irá mostrar a lista da placa gráfica no seu PC. Clique com o botão direito do mouse na placa gráfica individual e clique em atualizar driver.

Isso atualizará o driver gráfico em seu PC. Faça isso individualmente para todas as placas gráficas do seu PC.

Feito isso, reinicie o PC e verifique se o problema persiste.

Correção 2: desinstale aplicativos do seu PC

Se você estiver recebendo o erro de tela verde do Windows 11 após instalar qualquer programa, tente desinstalar esse programa.

Para desinstalar o aplicativo no seu PC, vá para as configurações do seu PC. Você pode fazer isso pressionando Windows + eu combinação de teclas no seu PC.

Nas configurações, vá para o aplicativos seção da barra lateral esquerda.

Clique em Aplicativos e recursos no aplicativos seção.

Agora, na lista de aplicativos que aparecem, desinstale os aplicativos indesejados. Clique nas três elipses ao lado do aplicativo que deseja desinstalar e clique em Desinstalar.

Correção 3: Desconecte os periféricos do seu PC

Se você estiver usando algum periférico incompatível com o seu PC, poderá enfrentar um erro de tela verde. O Windows 11 é uma versão mais recente do Windows, e a maioria dos periféricos do Windows 10 é compatível com o Windows 11. No entanto, alguns periféricos podem enfrentar problemas de compatibilidade com o Windows 11 e você pode enfrentar o erro de tela verde. Você pode tentar desconectar os periféricos do seu PC e verificar se ainda recebe o erro ou não.

Windows 11 pode ter um bug e pode causar falhas no sistema. Se você enfrentar um erro de tela verde no Windows 11, pode ser devido a alguns bugs temporários no Windows. Você pode tentar atualizar o Windows e verificar se isso resolve o problema para você.

A atualização do Windows tem correções de bugs e correções, e atualizar o Windows pode resolver o problema para você. Para atualizar o Windows, siga as etapas abaixo-

No menu iniciar, procure definições e abri-lo.

Dirija-se ao atualização do Windows seção e, em seguida, clique em verifique se há atualizações.

Baixe e instale as atualizações e reinicie o seu PC.

Depois de reiniciar o PC, verifique se você ainda recebe o erro.

Muitas vezes, as atualizações também podem atrapalhar seu sistema e causar falhas. Se você estiver recebendo o erro após instalar qualquer atualização, tente desinstalar a atualização.

Dirija-se ao Atualização do Windows seção no definições.

Clique em histórico de atualização na atualização do Windows.

Clique em desinstalar atualizações, e você desinstalará as atualizações que instalou recentemente.

Muito provavelmente, o erro deve ser resolvido após a desinstalação das atualizações.

Correção 6: Redefinir o PC

Se algum dos métodos acima não resolver o problema para você, a última opção será redefinir o PC. Certifique-se de ter um backup de seus arquivos antes de continuar com a redefinição do seu PC

Para reiniciar o PC, abra o definições a partir do menu iniciar.

Nas configurações, visite o Atualização do Windows seção da barra lateral esquerda.

Na atualização do Windows, clique em opções avançadas e depois recuperação.

Aqui você encontrará a opção de redefinir o PC. Clique em redefinir PC .

Agora você terá duas opções, manter os arquivos ou remover tudo.

Selecione qualquer uma das opções de acordo com sua preferência e continue.

Siga as instruções na tela para reiniciar o PC.

Ao fazer isso, você poderá redefinir o PC. Se desejar, você pode reinstalar a nova versão do Windows. Para fazer isso, você terá que criar uma mídia USB inicializável para o Windows 10 e instalar o Windows 10 no seu PC e remover o Windows 11 que está sendo executado no momento. Em seguida, você pode atualizar o Windows 10 para o Windows 11. Isso deve corrigir o erro de tela verde do Windows 11 para você.

Palavras finais

Essas foram algumas das principais correções para o erro de tela verde de morte do Windows 11. Seguindo os métodos mencionados neste artigo, você solucionará o erro de tela verde. Esperamos que este artigo o ajude a resolver seu problema.