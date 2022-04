6 maneiras de corrigir a lanterna do iPhone que não funciona no iOS 15

A lanterna do seu iPhone não está funcionando? Se você está tendo problemas para usar a lanterna no seu iPhone ou iPad, você deve corrigir esse problema o mais rápido possível. Continue lendo para saber como você pode corrigi-lo.

Existem várias razões pelas quais a lanterna do iPhone pode funcionar mal. Geralmente, esse problema ocorre devido a um bug ou falha de software. Abaixo, compilamos uma lista de alguns métodos de solução de problemas para se livrar desse problema.

6 maneiras de corrigir a lanterna do iPhone que não funciona

Bem, esse problema pode estar relacionado a hardware e software. Se for um problema de software, algumas dicas e truques podem ser capazes de corrigi-lo. No entanto, se for devido a alguma falha de hardware, você deve entrar em contato com a central de atendimento do iPhone. Aqui sugerimos alguns métodos de solução de problemas, mantendo esses aspectos em mente.

Reinicie seu iPhone

Reinicie seu iPhone antes de começar com diferentes métodos de solução de problemas para corrigir o problema. Reiniciar o iPhone pode corrigir pequenos bugs e problemas automaticamente.

Feche o aplicativo da câmera

Às vezes, abrir o aplicativo da câmera cria problemas entre o flash da câmera e a lanterna. Como sabemos, ambos não podem usar a lanterna simultaneamente. Então feche o aplicativo da câmera e tente novamente.

Redefinir as configurações do seu iPhone

Se ambas as etapas acima não resolverem o problema, redefina as configurações do seu iPhone. Ao fazer isso, você não perderá nenhum dado no seu dispositivo. Aqui está como você pode fazer isso:

Aberto Configurações > Geral .

. Role para baixo e clique em Transferir ou redefinir o iPhone .

. Clique em Redefinir > Redefinir todas as configurações.

Redefinir o seu iPhone de fábrica.

Realizar uma redefinição de fábrica no seu iPhone apagará todos os dados. É recomendável fazer backup de seus dados antes de iniciar este procedimento. Aqui está como você pode fazer isso:

Aberto Configurações > Geral .

. Role para baixo e clique em Transferir ou redefinir o iPhone .

. Clique em Redefinir > Redefinir todo o conteúdo e configurações e siga as instruções na tela para redefinir seu iPhone.

Restaurar o iPhone para um backup anterior

Se você sempre fizer backup automático do seu iPhone no iCloud, poderá restaurá-lo para uma atualização anterior. Esse problema pode ocorrer depois que você atualizar seu iPhone. Aqui está como você pode fazer isso:

Em primeiro lugar, verifique se há um arquivo de backup abrindo Configurações> iCloud no seu iPhone> Gerenciar armazenamento> Clique em Backups .

. Seu arquivo de backup estará presente aqui.

Agora abra Configurações > Geral.

Role para baixo e clique em Transferir ou redefinir o iPhone .

. Clique em Redefinir > Redefinir todo o conteúdo e configurações .

. A seguir, clique em Continuar e siga as instruções na tela para redefinir seu iPhone.

e siga as instruções na tela para redefinir seu iPhone. Quando o processo estiver concluído, faça login no iCloud com seu identificação da Apple .

. Agora clique em Restaurar do backup do iCloud na tela de aplicativos e dados.

Selecione um arquivo de backup na lista e siga as instruções na tela para concluir o processo.

Se nenhum dos métodos de solução de problemas mencionados acima foi capaz de ajudá-lo, pode ser um problema de hardware. Se for esse o caso, leve seu iPhone ao centro de serviço da Apple mais próximo ou a uma oficina licenciada.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir a lanterna do iPhone que não está funcionando problema. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

