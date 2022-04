6 maneiras de corrigir falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11

O descritor de dispositivo USB possui as informações de todos os dispositivos USB. Essas informações são exigidas pelo Windows para que ele reconheça os dispositivos USB conectados ao seu computador. Quando o descritor de dispositivo USB é corrompido ou não reconhece os dispositivos USB conectados ao seu PC, você pode receber o erro de falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11. Outra causa do problema pode ser uma porta USB ou dispositivo USB com defeito.

Corrigir falha na solicitação do descritor de dispositivo de dispositivo USB desconhecido Windows 11

Se você está enfrentando um Falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11 e está procurando uma solução, você veio ao blog certo. Veremos como corrigir o problema de falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11 neste artigo.

Experimente as etapas básicas de solução de problemas

Se você enfrentar problemas de falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11, tente reconectar o dispositivo USB ao seu computador. Se você usar qualquer dispositivo USB externo, tente conectar o dispositivo USB diretamente ao seu computador. Tente reiniciar o seu PC, e isso provavelmente pode corrigir o problema. Se essas etapas básicas de solução de problemas não corrigirem o problema, tente passar para outras etapas de solução de problemas neste artigo.

Tente executar o Solucionador de problemas de hardware e dispositivos

Você deve tentar executar o solucionador de problemas de hardware e dispositivos se ainda enfrentar o problema de falha do descritor de dispositivo no Windows 11. Para executar o solucionador de problemas de hardware e dispositivos, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas tecla do seu teclado. No Menu Iniciar que se abre, procure CMD e bater Entrar abrir Prompt de comando.

No Prompt de comando, digite e execute o comando msdt.exe -id DeviceDiagnostic

Agora siga as instruções na tela para executar o solucionador de problemas de hardware e dispositivos e corrigir o problema que você está enfrentando.

Outra etapa de solução de problemas a seguir é atualizar o hub raiz USB. Abaixo estão as etapas para atualizar o hub raiz USB-

aperte o Windows + X combinação de teclas e, no menu que se abre, clique em Gerenciador de Dispositivos.

combinação de teclas e, no menu que se abre, clique em Expandir o Controladores de barramento serial universal seção no Gerenciador de Dispositivos clicando duas vezes nele.

seção no clicando duas vezes nele. Clique com o botão direito do mouse no Hub raiz USB da lista que se abre e, em seguida, clique em Atualizar Driver.

Na tela seguinte, clique em Pesquise automaticamente por motoristas para atualizar o driver.

para atualizar o driver. Isso provavelmente deve corrigir o problema de falha na solicitação do descritor de dispositivo no Windows 11.

Desabilitar todos os drivers de dispositivo USB

A próxima etapa de solução de problemas a seguir é desabilitar todos os drivers de dispositivo USB um por um e verificar se você ainda encontra o problema ou não. Para desabilitar todos os drivers de dispositivo USB um por um, siga as etapas abaixo-

Abra o Gerenciador de Dispositivos de Menu Iniciar.

de No Gerenciador de Dispositivos, clique duas vezes no Controladores de barramento serial universal para expandi-lo.

clique duas vezes no para expandi-lo. Selecione o driver do dispositivo composto USB na lista que se abre e clique em Desativar dispositivo.

Faça isso para todos os outros drivers de dispositivo USB e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Se você ainda enfrentar o problema, clique com o botão direito do mouse no dispositivo e clique em Ativar dispositivo.

Reinstalando controladores USB

A reinstalação dos controladores USB também pode ajudar a corrigir o problema que você está enfrentando. Para reinstalar os controladores USB, siga as etapas abaixo-

Abra o Gerenciador de Dispositivos no seu computador com Windows 11.

no seu computador com Windows 11. Agora, expanda o Controlador de barramento serial universal seção clicando duas vezes sobre ela.

seção clicando duas vezes sobre ela. Clique com o botão direito do mouse no dispositivo USB na lista que se abre e clique em Desinstale o dispositivo.

Faça isso para todos os dispositivos e reinicie o PC para corrigir o problema.

Desativar suspensão seletiva

Muitos usuários relataram que desabilitar o recurso de suspensão seletiva ajudou a resolver o problema. Se você enfrentar esse problema, tente desabilitar o recurso de suspensão seletiva. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC clicando no botão Começar ícone e, em seguida, procure por Painel de controle. Bater Entrar para abrir o Painel de controle em seu computador.

no seu PC clicando no botão ícone e, em seguida, procure por Bater para abrir o em seu computador. No Painel de controle, Clique em Hardware e som opção.

A seguir, clique em Opções de energia e, no painel esquerdo, clique em Escolha quando desligar a tela.

e, no painel esquerdo, clique em Na tela seguinte, clique em Altere as configurações avançadas de energia.

Na janela pop-up que se abre, role para baixo para encontrar o Configurações USB opção. Expanda esta opção clicando no sinal de mais ao lado dela e, em seguida, expanda Configuração de suspensão seletiva USB.

Aqui, desative ambas as opções.

Agora, clique em Aplicar e clique em OK para salvar as alterações.

e clique em para salvar as alterações. Depois de fazer isso, reinicie o seu PC e você não deverá mais enfrentar o problema.

Palavras finais

Se você enfrentar o Falha na solicitação do descritor de dispositivo Windows 11, você pode seguir as etapas mencionadas neste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir o problema que está enfrentando.

