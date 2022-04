6 maneiras de corrigir o volume da TV Samsung travado não funcionando 2022

Se a sua TV Samsung estiver atrasada e seu volume estiver preso no último volume definido, este artigo é o seu guia para resolvê-lo. Você provavelmente pode enfrentar esse problema devido a vários aplicativos que ocupam a memória da TV, um sistema desatualizado, uma bateria descarregada do controle remoto e vários outros. Às vezes, você pode encontrar o problema devido a falhas e bugs temporários.

Como corrigir o volume da TV Samsung preso

Neste artigo, compartilhamos como você pode corrigir o volume da TV Samsung travado.

Substitua as baterias remotas

A primeira coisa que você deve tentar fazer é substituir as baterias do controle remoto. Se as baterias do seu controle remoto estiverem gastas, você provavelmente enfrentará o problema. Troque as pilhas do controle remoto e tente alterar o volume. Isso provavelmente deve corrigir o problema e você poderá alterar o volume da TV Samsung agora.

Ligue e desligue sua TV

Outra etapa de solução de problemas para tentar é desligar e ligar sua TV. Power Cycling sua TV corrige falhas temporárias e bugs que você enfrenta, como o volume da TV Samsung travado. Para isso, siga os passos abaixo-

Por favor, desligue sua TV e espere alguns segundos para que ela desligue completamente.

Agora desconecte a TV da fonte de alimentação e aguarde alguns minutos até conectá-la novamente. Conecte diretamente sua TV à fonte de alimentação após um minuto ou dois.

Depois de fazer isso, ligue sua TV e o problema deve ser corrigido e você poderá alterar o volume.

Se a sua TV Samsung estiver sendo executada em um sistema desatualizado, você poderá enfrentar problemas com ela. Você pode tentar atualizar o firmware da nossa TV Samsung. Depois de atualizar o firmware da sua TV Samsung, reinicie-a e agora você poderá alterar o volume da sua TV.

Redefinir o Smart Hub

A redefinição do Smart Hub em sua TV Samsung remove todas as informações da sua conta e as configurações retornam aos padrões de fábrica. Para redefinir o Smart Hub, siga as etapas abaixo-

aperte o Definições botão no controle remoto da TV.

botão no controle remoto da TV. No Definições janela, vá para Suporte/Geral e então Auto diagnóstico. A seguir, selecione o Redefinir o Smart Hub opção. Você será solicitado a inserir o PIN. Se você não tiver definido o PIN, digite 0000, o PIN padrão da TV Samsung.

janela, vá para e então A seguir, selecione o opção. Você será solicitado a inserir o PIN. Se você não tiver definido o PIN, digite 0000, o PIN padrão da TV Samsung. Levará algum tempo para redefinir o Smart Hub. Quando a redefinição estiver concluída, você poderá alterar o volume da sua TV.

Redefinição de fábrica da TV

A próxima coisa a tentar corrigir o problema de travamento do volume da TV Samsung é redefinir a TV de fábrica. Para redefinir sua TV de fábrica, siga as etapas abaixo-

aperte o Definições botão no controle remoto para abrir o Definições menu em sua TV.

botão no controle remoto para abrir o menu em sua TV. Uma vez dirigido ao Definições janela, vá para a Suporte/Geral seção.

janela, vá para a seção. Aqui, dirija-se ao Auto diagnóstico seção e, em seguida, selecione Redefinir.

seção e, em seguida, selecione Aguarde até que a TV seja reiniciada. Depois de redefinir sua TV, tente alterar o volume novamente e verifique se ainda enfrenta o problema ou não.

Se nenhuma das etapas acima o ajudou a corrigir o problema, tente entrar em contato com o Suporte Remoto da Samsung. Você pode entrar em contato com o Suporte Remoto da Samsung a partir deste número de contato 1-800-726-7864. Você pode entrar em contato com o suporte remoto em relação ao problema que está enfrentando e eles poderão corrigir o problema.

Palavras finais

Se o volume da sua TV Samsung estiver travado e você não conseguir aumentar ou diminuir o volume, siga as etapas fornecidas acima neste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir o problema que está enfrentando.

