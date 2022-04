7 maneiras fáceis de redefinir os componentes de atualização do Windows 11

É essencial manter o Windows atualizado com todos os recursos e atualizações de qualidade. Manter o Windows 11 atualizado garante que você não enfrente erros ao trabalhar no seu dispositivo. Mas, às vezes, a própria atualização do Windows pode ser o motivo pelo qual você pode encontrar problemas no seu dispositivo. Se você também estiver enfrentando problemas após uma atualização recente, continue lendo para saber como redefinir a atualização do Windows no Windows 11.

Problemas como esse ocorrem principalmente devido a dados de cache e banco de dados de atualização do Windows corrompidos. No entanto, outros motivos podem exigir que você redefina a atualização do Windows em seu dispositivo. Neste post, mencionamos as etapas para ajudá-lo a fazer isso.

Abaixo mencionado é o guia passo a passo para ajudá-lo a redefinir a atualização do Windows no seu dispositivo.

O Windows Update Services permite que o Windows baixe arquivos e atualize usando atualizações automáticas do Windows e outros componentes do Windows. Ele usa sua conexão com a Internet para baixar arquivos em segundo plano silenciosamente. Aqui está como você pode Windows Update Services:

Excluir arquivos qmgr*.dat

Descarregue as pastas Software Distribution e Catroot2

Digite os seguintes comandos um por um no prompt de comando e pressione enter. regsvr32.exe atl.dll regsvr32.exe urlmon.dll regsvr32.exe mshtml.dll regsvr32.exe shdocvw.dll regsvr32.exe browseui.dll regsvr32.exe jscript.dll regsvr32.exe vbscript.dll regsvr32.exe scrrun.dll regsvr32.exe msxml.dll regsvr32.exe msxml3.dll regsvr32.exe msxml6.dll regsvr32.exe actxprxy.dll regsvr32.exe softpub.dll regsvr32.exe wintrust.dll regsvr32.exe dssenh.dll regsvr32.exe rsaenh.dll regsvr32.exe gpkcsp.dll regsvr32.exe sccbase.dll regsvr32.exe slbcsp.dll regsvr32.exe cryptdlg.dll regsvr32.exe oleaut32.dll regsvr32.exe ole32.dll regsvr32.exe shell32.dll regsvr32.exe initpki.dll regsvr32.exe wuapi.dll regsvr32.exe wuaueng.dll regsvr32.exe wuaueng1.dll regsvr32.exe wucltui.dll regsvr32.exe wups.dll regsvr32.exe wups2.dll regsvr32.exe wuweb.dll regsvr32.exe qmgr.dll regsvr32.exe qmgrprxy.dll regsvr32.exe wucltux.dll regsvr32.exe muweb.dll regsvr32.exe wuwebv.dll regsvr32.exe wudriver.dll

Redefinir Winsock

Para redefinir o catálogo Winsock, digite o seguinte comando e pressione enter. netsh winsock reset

Depois de concluir todas as etapas mencionadas acima, é hora de reiniciar o serviço BITS, o Windows Update Service e o serviço de criptografia. Aqui está como fazê-lo:

Reinicie o dispositivo para concluir o processo. Agora você redefiniu com êxito o Windows Reinicie seu PC com Windows 11.

Empacotando

Foi assim que você pode redefinir o Windows Reinicie seu PC com Windows 11. Esperamos que nosso guia passo a passo tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: