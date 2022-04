8 maneiras de corrigir erros de spooler de impressora do Windows 11 em 2022

Muitas vezes, ao querer tirar uma impressão da impressora, você pode receber um certo erro que pode cancelar a impressão. Isso pode ser frustrante quando você precisa imprimir, mas devido a alguns erros, não é possível fazê-lo. O erro do spooler da impressora é um erro comum no Windows 11 que você pode encontrar. O spooler da impressora organiza as tarefas de impressão. Além disso, enfileira-os para serem enviados a outras impressoras e serviços de impressão. Quando o spooler da impressora está sobrecarregado com tarefas, você pode enfrentar esse erro.

Corrigir erros de spooler de impressora no Windows 11

Se você estiver enfrentando erros de spooler de impressora no Windows 11, não há nada para se preocupar com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir erros de spooler de impressora no Windows 11.

Correção 1: reinicie seu PC

Muitas vezes esse erro pode estar associado a bugs aleatórios e temporários em seu sistema. Esses erros podem ser facilmente resolvidos reiniciando o PC. Você deve tentar reiniciar o seu PC e verificar se ainda recebe o erro ou não.

Você deve tentar atualizar seu Windows 11. Se isso for um bug no Windows 11, ele será corrigido na atualização mais recente do Windows 11. Você deve tentar atualizar seu PC e, em seguida, verificar se ainda recebe os erros do spooler de impressora no Windows 11 baixar.

Correção 3: execute o solucionador de problemas da impressora

A próxima coisa que você pode fazer é executar a solução de problemas da impressora. O solucionador de problemas da impressora identificará quaisquer problemas com sua impressora e os corrigirá. Para executar o solucionador de problemas da impressora, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Por padrão, você será direcionado para o Sistema seção em Configurações. Se você não estiver no Sistema seção, então você pode clicar em Sistema na barra lateral esquerda nas configurações.

Aqui, clique em solucionar problemas e depois clique em outros solucionadores de problemas. Agora clique no correr opção ao lado impressora. Isso executará o solucionador de problemas da impressora.

Siga as instruções na tela para verificar se há algum problema na impressora e corrigi-lo.

Correção 4: Limpe a fila da impressora

Conforme discutimos, você pode encontrar esse problema quando o Spooler de impressora estiver sobrecarregado com vários trabalhos de impressão. Para corrigir esse problema, você deve tentar limpar a fila da impressora. Depois de limpar a fila da impressora, o Spooler da impressora não ficará mais sobrecarregado e você não enfrentará o problema.

Correção 5: use outro aplicativo e remova todas as outras impressoras

Se você ainda enfrentar esse problema, tente usar qualquer outro aplicativo de impressão. Você pode enfrentar esse erro devido a algum bug no aplicativo que está usando. Tente usar qualquer outro aplicativo para impressão e o problema deve ser corrigido.

Você também pode enfrentar esse problema se várias impressoras estiverem conectadas ao seu PC. Várias impressoras podem entrar em conflito com o PC e causar erros no Spooler de Impressora no Windows 11. Você pode tentar remover todas as outras impressoras que podem estar causando o erro e verificar se o erro persiste ou não. Se você ainda receber o erro do Spooler de Impressora, você deve passar para a próxima etapa.

Correção 6: Reinstale a impressora

Você deve tentar remover a impressora que está usando para imprimir. Remova as impressoras junto com os drivers e o software. Feito isso, reinstale a impressora e tente imprimir novamente. Agora você não deve enfrentar o problema.

Correção 7: Corrija os serviços de spooler de impressão

Outra coisa que você pode tentar fazer é corrigir os serviços de spooler de impressão. Para isso, siga os passos abaixo-

aperte o Windows + R combinação de teclas no seu teclado. Na caixa de diálogo de execução, digite serviços.msc e bater Entrar.

Isso vai abrir Serviços janelas do seu PC.

Aqui procure por Spooler de impressão Serviços. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e, em seguida, clique no botão Propriedades opção.

Dirija-se ao Em geral guia nas propriedades e, em seguida, clique em Pare.

Após fazer isso, pressione o botão Windows + R combinação de teclas e digite C:\Windows\System32\spool\printers, e bater Entrar.

Agora selecione tudo no impressoras pasta e exclua-os.

Agora volte para o Propriedades do spooler de impressão janela no Serviços.

Agora clique no começar botão para iniciar o serviço novamente. Feito isso, clique em OK.

Agora tente imprimir a partir da impressora e agora você não deve encontrar os erros do Spooler de impressora no Windows 11.

Correção 8: corrigindo o spooler de impressão usando o prompt de comando

Se os métodos acima não o ajudaram a corrigir o problema que você estava enfrentando, tente usar o prompt de comando para corrigi-lo. Siga as etapas abaixo para corrigir o problema-

No menu Iniciar, procurar por CMD . Clique com o botão direito do mouse no prompt de comando e depois clique em executar como administrador.

Agora, no prompt de comando, digite os seguintes comandos e execute-os- bobina de parada de rede del /Q /F /S “%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*” spooler net start



Uma vez feito, você não deve mais enfrentar o problema. Este método é o mesmo que o método anterior. Em vez do aplicativo Serviços, você usará o prompt de comando aqui para corrigir o problema.

Palavras finais

Se você estiver enfrentando erros de spooler de impressora no Windows 11, poderá seguir as etapas fornecidas neste artigo. Seguindo as etapas acima mencionadas neste artigo, você poderá solucionar o erro.